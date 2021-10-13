DSE｜歷史科考生覆核成績總分較5*低卻奪5**惹爭議　考評局解謎團

2021年中學文憑試（DSE）早在7月21日放榜，成績可算是「塵埃落定」，不少考生更已升讀大學，但有補習老師公開兩名考生的DSE歷史科查閱報告文件截圖，質疑考評局評分出錯。他稱有考生覆核成績後，總得分只升至162分（滿分240），便已獲評為5**，但另一名無覆核成績的考生，總得分有166分，卻只評為5*。



考評局拒評個別考生個案，但解釋文憑試覆核成績機制通常不會降級，若出現考生答題時誤寫題號等特殊個案，便會出現上述情況。



據悉，若考生在試題分頁寫錯答題號，閱卷員有機會以填寫答題號的試卷及評卷參考（marking scheme)評分，令該題得分偏低甚至零分。當考生申請覆核，考評局得悉考生「填錯題號」，經重新評分後該分題得分較原有高；而個案中，亦可能由於考生其他答題經覆核後分數下降，惟基於「不降評級原則」，最終評級會以「兩次閱卷的各分題最高得分計算」，而個案中考生合併兩次評核的成績，總分高於5**臨界線要求，故獲評5**。



162分獲5*** 166分只得5* 引爆爭議

英皇教育歷史科補習老師K.W.Ho在社交平台Instagram出帖，以兩名考生的DSE歷史科查閱報告截圖，質疑考評局評分出現錯誤，他稱有考生覆核成績後總得分升至162分（滿分240），獲評為5**，但另一名無覆核成績的考生，雖然總得分166分，卻只被評為5*。

據該補習老師指，該歷史科考生覆核報告亦發現，疑接連有考評人員出錯，雖然考生已在答卷封面清潔寫出選答題目的號碼，但試卷卻被分到他未有選答的分題群組，而分題評分考官未有按慣例將情況上報，只直接評為0分，最終計分人員亦無發現，至考生放榜領取成績，決定覆核並獲報告，才揭發問題。

他批評事件荒謬、錯漏百出，「評卷工作做到咁一塌糊塗，令到學生唔能夠得到應有成績」。他又說，「好彩嗰個學生有申請appeal（成績覆核），並且購回考卷，呢件咁荒謬嘅事件先至揭發出嚟」，要求考評局嚴謹跟進及交代。

考評局前評核發展部經理楊穎宇亦在社交平台出帖，認為考獲較高分考生獲評較低等級不合理，形容事件不可不理，要求考評局交代。

按考評局7月下旬公開資料，2021年DSE歷史科共有4,974名考生應考，整體僅1.4%考生（約70人）考獲5**，6.1%（約303人）考獲5*，14.9%（約741人）考獲5。

考評局回覆《香港01》查詢時，拒絕評論個別考生個案，但重申文憑試覆核成績機制通常不會降級，故部分特殊個案（如考生在答題時誤寫題號）會出現今次所述情況。

受惠「不設降級機制」

綜合考評局回覆及消息人士解釋，如考生作答時誤寫題號，導致閱卷員首次閱卷時按考生在分頁書寫的分題號評分，該題得分可能會偏低甚至零分。而考生申請成績覆核時，若考評局得悉考生寫錯題號，會重新評閱該題，並按一貫成績覆核機制，重閱該考生全份答卷所有題目。

即使考生重閱答卷後的科目總分低於之前，即有部份分題可能較首次評核時「降分」，由於成績覆核不設降級機制，在保障考生利益前提下，考評局最終評級會以兩次評卷中，各分題的較高分數混合計算，若考生總得分達5**臨界線要求，便會獲評5**，意即涉事考生兩次評卷混合分數，高於覆核總得分162分，以及奪5*的166分考生。