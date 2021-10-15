拉鏈大王YKK關廠裁員　鄧達智憶輝煌史：靚貨一定用YKK拉鏈

主力銷售拉鏈及鈕扣的日本「拉鏈大王」YKK拉鏈（香港）有限公司，將關閉營運多年的屯門工廠及進行業務重組，總共解僱約240人。著名時裝設計師鄧達智接受《香港01》訪問時憶述，YKK拉鏈為信心及質素保證，其他品牌拉鏈或會「爆開」，但YKK拉鏈則一定不會出現這類情況，「做上台晚裝一定用YKK，其他（品牌）一個唔該爆開就麻煩啦。」

鄧達智又感嘆道，YKK關閉屯門工廠對製衣業而言是「一個時代嘅改變」，由見證本港製衣業曾叱吒一時，到現時已所剩無幾。



延伸閱讀：日本拉鏈大王YKK香港公司裁員240人 工會：年資較長或難搵新工

+ 3

YKK佔全球拉鍊市場40%

YKK香港公司成立於1966年，是日本知名的YKK拉鏈集團的海外分公司之一，主要負責生產及銷售品牌中的拉鏈，塑膠扣及粘扣帶等產品，而今次涉事即將關閉的工廠位於屯門新力街。YKK拉鏈每年收入達至100億美元，佔全球拉鍊市場40%，在其産業處於主導地位，在70多個國家設立約100間分公司。

貴價貨會指定日本廠出產拉鏈

鄧達智表示，80至90年代本港製衣業蓬勃時，設計師「做高級、靚貨一定用YKK拉鏈」，並形容是有質素品牌。由於本港廠房取貨較日本快，亦可承接到大數目訂單，故當時經常使用YKK本港工廠拉鏈，不過「有人客要做貴價貨，就會指定日本廠過嚟」。

其他牌子有時會爆、拉唔到，YKK就一定唔會。做上台晚裝一定用YKK，其他（品牌）一個唔該爆開就麻煩啦，都唔敢用其他牌子。 鄧達智

指YKK關閉屯門工廠：一個時代嘅改變

鄧達智笑言，如當時希望產品口躋身高級類別，則一定要用YKK拉鏈，「對設計師嚟講，係信心嘅保證；對買手嚟講，都唔怕啲貨俾人質疑。」雖然2000年起本港製衣業北移，但品牌及設計師會要求使用YKK拉鏈，時至今日仍有這個情況。

他直言一條少少的拉鏈，亦影響顧客對衣服觀感。對於YKK關閉屯門工廠，他形容是「一個時代嘅改變」，反映本港製衣業現時已「無咩邊間仲有得做」。