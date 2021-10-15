日本拉鏈大王YKK香港公司裁員240人　工會：年資較長或難搵新工

新冠疫情未止，重創本地商業經濟發展。《香港01》今日（15日）了解到，主力銷售拉鏈及鈕扣的日本「拉鏈大王」YKK拉鏈 （香港）有限公司，將關閉營運多年的屯門工廠及進行業務重組，總共解僱約240人。



零售商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，YKK在幾年前已經將工廠撤出香港，僅有少部分接單製造的業務，她相信是次被裁員工多數是後勤工作員工，被裁員後相對容易再就業；而年資較長的工友，或許找新工作較難，因香港本地幾乎已經沒有製造業。



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YKK香港公司：今年6月起分階段裁員

YKK香港公司指，其屯門工廠將會關閉，公司自今年6月起約一年時間，分階段進行裁員；其中屯門工廠計劃解僱約220人，另外由於業務規模縮小，生產支援和部分銷售及管理相關之職位亦會減少，故計劃解僱約20人。

YKK香港公司成立於1966年，是日本知名的YKK拉鏈集團的海外分公司之一。 該公司主要負責生產及銷售YKK拉鏈品牌中的拉鏈，塑膠扣及粘扣帶等產品。今次涉事即將關閉的工廠位於屯門新力街，此工廠不單負責生產及制鏈的工序，還以分租形式租予其他私營商戶作其他商業用途。

YKK佔全球拉鍊市場40％

YKK香港公司隸屬日本YKK株式會社（名稱由來為舊名「吉田工業株式會社」的日文縮寫（Yoshida Kogyo Kabushikigaisha），總公司設立在日本東京都千代田區，每年收入達至100億美元，佔全球拉鍊市場40％，在其産業處於主導地位。這間公司在海外建立龐大工廠網絡，迅速為世界各大品牌生產優質拉鍊，在70多個國家設立約100間分公司。

YKK拉鏈 （香港）有限公司今日宣布裁減240名員工。(資料圖片)

工廠早已撤離香港 料裁員主要涉後勤員工

零售商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，YKK多年前已經將工廠撤離香港，剩餘觀塘仍有一間小門市，公司大多從事做版、訂造工作，相信是次被解僱員工大多是在寫字樓返工，做後勤工作。

她表示，年資較長的員工或許較難找到新工作，因為香港幾乎已經沒有製造業；若是其他後勤員工，找到新公司受聘會相對方便。

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞。（資料圖片）

勞工處表示 ，關注事件，並已提醒該公司須按《僱傭條例》及合約條款向受影響員工作出補償；受影響員工如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助，可於辦公時間前往各就業中心，或致電就業服務熱線2463 9967。

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