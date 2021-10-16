强制檢測｜變種病毒患者曾到10處覆檢　包括機場往來沙田E42巴士

政府深夜發出強制檢測公告，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士再次進行檢測，包括機場多處、觀塘年運工業大廈銀記泰豐味，沙田禾輋廣場、新翠廣場、隆亨商場多個食肆及超市，及來往沙田和機場的E42巴士乘客。



另外，由於三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，也被納入強制檢測公告。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



▼10月15日強制檢測公告詳情▼



香港國際機場一名貨運站工人在上周五（8日）確診，涉及L452R變異病毒株，被列為不明源頭本地個案，患者為機搬運工人（編號12258）。應該個案政府15日刊憲要求10個指定地點人士重新檢測。

A.屬再次檢測的指明地方

在下列時段身處以下地方人士，須於 2021 年10月17日或之前接受檢測。完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。受檢人士若在 10月13日至10月15 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 任何在 2021年9月30日至10 月14日期間曾身處赤鱲角香港國際機場駿運路 9 號超級一號貨站主樓 M 層 RJ0M2 室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

2. 任何在9月15日至 9月19日或9月21日至10月7日期間曾身處香港國際機場駿運路 9 號超級一號貨站 HACTL 超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

3. 任何在2021年9月19日下午2時30分至下午 5 時或 9 月 26 日下午 2 時30 分至下午 5 時期間曾身處香港九龍觀塘巧明街 119-121 號年運工業大廈地下B號鋪銀記泰豐味的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

4. 任何在 2021年9 月29日上午 8 時 30 分至上午 11 時期間曾身處香港新界沙田德厚街 3 號禾輋廣場地下 R11&12 號鋪樂天廚房的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）、

5. 任何在2021年9月15日至9月18日上午8時至下午2時、9月20日上午8時至下午2時、9月21日上午8時至下午2時、9月23日上午8時至下午2時、9月26日至10月1日上午8時至下午2時或10月6日上午8時至下午2時期間曾身處沙田新翠商場1樓L101號鋪東南亞的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

6. 任何在2021年9月21日至9月24日上午11時至下午1時、9月27日至9月30日上午11時至下午1時或10月4日至10月6日上午11時至下午1時期間曾身處香港新界沙田新翠邨新月樓地下東華三院馬陳景霞幼稚園的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）

7. 任何在2021年10月6日上午10時至上午11時或下午4時至下午5時期間曾身處香港新界沙田隆亨商場2樓215號鋪惠康超級廣場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

8. 任何在2021年10月6日下午3時至下午5時期間曾身處香港新界沙田翠田街2號新翠邨街市地下L001號鋪百佳超級市場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

9. 任何在2021年9月15日至9月19日或9月21日至10月6日任何一日的下午5時至下午10時期間曾乘搭任何由沙田（博康）開出往機場（地面運輸中心)路線號碼E42的巴士的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客）

10. 任何在2021年9月16日至9月20日或9月22日至10月6日任何一日的上午6時至中午12時期間曾乘搭任何由機場（地面運輸中心）開出往沙田（博康）路線號碼E42的巴士的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客）

衞生防護中心日前在患者工作地點超級一號貨站HACTL採集環境樣本，當中在職員休息室內一個微波爐手柄的樣本檢測結果呈陽性，中心當時已建議關閉該職員休息室及再次消毒，要求用過該微波爐的人士都需要檢疫。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站▼



B. 三間學校因爆發上呼吸道感染需檢測

在下列時段身處以下地方人士須於 2021 年 10 月 17 日或之前接受檢測。已完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。如使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於 2021 年 10 月19 日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。若在 10 月 10 日至10 月 15 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 任何在 2021 年 10 月 2 日至 10 月 15 日期間曾身處荃灣石圍角邨石蓮樓地下中華基督教會福幼第二幼稚園╱福幼第二幼兒中心暨育嬰園、 土瓜灣浙江街 13 號慈恩學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）

2. 任何在 2021 年 9 月 29 日至 10 月 12 日期間曾身處香港新界將軍澳安達臣道 301 號靈實恩光學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）