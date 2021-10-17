電費｜國際燃料價格上升　黃錦星：適當時候公布會否凍結電價

國際燃料價格近期上升，社會關注未來電價會否同步上揚。環境局局長黃錦星表示，會否凍結電價，待之後適當時候再公布。

至於政府日前表明要於2050年達至「碳中和」，黃錦星指「減碳有價」，需各方面理解，而各地電價都有上調趨勢，呼籲全民和各行各業提高節能意識及善用創新科技。



國際燃料價格上升，黃錦星表示，會在適當時候再公布是否需要凍結電價。（資料圖片 / 李澤彤攝）

至於打鼓嶺原居民和鄉議局代表反對新界東北堆填區擴建，並促請政府興建焚化爐。黃局長回應稱，減廢會按藍圖進行，石鼓洲焚化爐2025年才落成啟用，短期仍需依賴傳統處理廢物方法。

中電企業發展總裁莊偉茵表示，電費在未來會否凍結，有一籃子因素影響，包括國際燃料價格、資本投入、銷售成本和銷售量。她提到，國際原料價格波幅較大，例如布蘭特原油升幅已升幅已達6成，未知電費會否加價。

莊表示，早前亦曾舉行有關智能電錶計劃，目前全港已安裝了100萬個，未來2至3年會繼續推展計劃，看看會否能改變用戶用電習慣。她又指，香港的電費是否能應用「按時段收費」，仍是未知數，但相關做法在加拿大、美國非常普遍，用戶亦習慣將洗衣等用電的做法，改到深夜進行，避免在高用量時段用電。她提到，中電在2017年也曾進行類似計劃，已獲得寶貴經驗，可以用來幫忙設計未來計劃 。