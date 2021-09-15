消委會｜買樓要諗清　P按H按總利息差92%　富邦東亞現金回贈最高

消委會今日（15日）發布調查，收集18間銀行共78個按揭計劃資料，當中最優惠利率（P按 )的實際利率介乎2.5厘至2.96厘，而香港銀行同業拆息（H按）的實際利率則介乎1.36厘至1.71厘.。消委會指以一個800萬元的單位計算，若比較同日最低的P按及H按利率，總利息最多相差92%。

消委會同時統計18間銀行提供的按揭優惠，當中以富邦銀行的現金回贈最多有1.4%，並同時有免費第二年火險，東亞銀行的現金回贈亦達1.4%，但只有6個月的免費火險。



消委會比較18間銀行的買樓按揭計劃。（資料圖片）

消委會共向20間本地銀行收集有關新造住宅或獨立車位按揭計劃的資料，當中獲18間銀行回覆。消委會比較18間銀行共78個按揭計劃，同時統計各銀行優惠，以東亞銀行及富邦銀行的現金回贈最高達1.4%，其中富邦銀行亦送第二年的免費火險及3年信用卡免年費，而東亞銀行則送6個月免費火險，並於按揭期內免信用卡年費。

調查中的按揭計劃，最優惠利率（P按）的實際利率利率介乎2.5厘至2.95厘，而香港銀行同業拆息按揭計劃（H按)的實際利率利率介乎1.36厘至1.71厘.。

消委會以一個800萬元單位，按揭年期25年為例，假設全期按揭利率不變，同日最高及最低P按利率計算，總利息支出分別為$3,321,020及$2,768,577，兩者相差20%；而最高及最低H按利率計算，總利息支出分別為$1,838,137及$1,442,197，兩者可相差27%。若比較同日最低P按及H按利率，總利息支出則相差近92%。

消委會以一個800萬元的單位，按揭年期25年為例，假設全期按揭利率不變，比較同日最低P按及H按利率，總利息支出則相差近92%。(資料圖片)

發展商按揭計劃利率高 總利息支出相差3倍

消委會亦就發展商預售樓花提供的按揭計劃作比較，指發展商通常會向於樓宇未落成開始供款的買家提供更多折扣，不過需要留意由於按揭計劃不包括樓價600萬元以上及即供期付款的樓花，買家的按揭成數會減少，即首期金額較多。

消委會指，發展商提供的按揭計劃成數一般達80%至90%，不過利率較銀行按揭高，以一個售約1300萬元的單位為例，發展商按揭成數達80%，而銀行則只有60%，但由於利率較高，總利息支出相差3倍。