調查：打工仔今年僅加薪1%　扣除通脹10年來首現負數　料明年加3%

新冠肺炎疫情肆虐將近兩年，在經濟低迷的情況下，不少企業均面臨經營困難，香港打工仔的加薪幅度亦不樂觀。香港人力資源管理學會今日（18日），公布2021年薪酬趨勢調查結果。

數據顯示，有近七成機構今年為僱員加薪，但僱員今年的平均加薪幅度為1％，但扣除通脹後，實質薪酬調整為-0.4%，是10年來首現負數。此外，亦有37%機構已決定明年加薪，預計明年平均加薪幅度為3.0%。



香港人力資源管理學會副會長孔于人表示，現時本港未回復疫情前的情況，因此調查結果符合期望。（歐陽德浩攝）

計算通脹後實質基本薪酬為-0.4％

學會是次調查，訪問了來自16個不同行業，共115家機構，涵蓋全職僱員人數約162,800人。結果顯示，雖然本港經濟已緩慢復甦，但僱員今年的平均加薪幅度為1％，相較去年的1.4％下跌。若扣除今年1月至8月的平均通脹率1.4％後，實質基本薪酬調整為-0.4％，是10年來首次出現負數。

調查亦顯示，有68.6％的機構於今年加薪、30.5％凍薪，更有1％減薪。當中，中型企業今年的平均加薪幅度最高，平均加薪達2.8％，而大型企業的加幅則最低僅0.7％。而機構業續連續2年，成為機構調整薪酬的首要因素。

香港人力資源管理學會副會長孔于人表示，現時本港未回復疫情前的情況，因此調查結果符合期望。（歐陽德浩攝）

非固定花紅金額為1.59個月薪酬

花紅方面，有91.3%機構今年設非固定花紅制度，平均金額為1.59個月基本薪酬。若按員工職級計算，高級僱員獲發的非固定花紅金額最多，為6.40個月基本薪酬，而一般僱員則最低，僅獲發1.21個月基本薪酬。

而調查中的105家機構，有57%仍未決定明年會否為僱員加薪，亦有37%決定明年加薪，另有6%將會減薪。學會根據所有數據，預計明年平均加薪幅度為3.0%

香港人力資源管理學會調查結果顯示，有近七成機構今年為僱員加薪，但僱員平均加薪幅度為1.0％。（資料圖片）

學會：明年加薪3%傾向謹慎樂觀

香港人力資源管理學會副會長孔于人表示，現時本港未回復疫情前的情況，社交距離及封關等措施仍然維持，因此調查結果符合期望。他認為，機構面對恢復經營能力的困難，需要大量人才走出逆境，「3%算係傾向謹慎樂觀。」

孔亦指，今年平均加薪幅度僅1%，相信市民大眾並不感到驚訝。他解釋，若以2003年SARS的數據相比，「加薪1%並唔算差，係講得過去。」他期望政府能推出更多紓困措施，幫助企業及市民走出困境。