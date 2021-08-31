天保民學校家長批14萬辦教師培訓日高昂　校方：上迪士尼STEM課程

九龍塘特殊學校天保民學校一名家長投訴，指校方於教職員專業發展日花高達143,000元，安排教職員到香港迪士尼樂園進行培訓，人均消費達1,300元。校方回覆《香港01》查詢時指，早前曾為學生安排迪士尼STEM課程，深受學生歡迎，故安排教職員再到迪士尼培訓，相關款項經法團校董會批准。



有資深校長指，最重要是視乎該活動是否物有所值，以及是否合理不奢華，例如聘請專家、權威人士舉辦講座，需要較高預算亦是合理；但若果「唔理學生基本需要使落呢度（教師培訓），會畀家長話」，詳細需看校方如何分配津貼。



校方：校董會准以「單一報價」採購

天保民學校法團校董會家長替代校董黃女士，就校方財務狀況提出各項質疑。她指，校方於教職員專業發展日安排教職員到香港迪士尼樂園進行培訓，預算高達143,000元，以110位教員計，人均消費1,300元，質疑校方未有在報價的情況下批款項的做法不合理。

校方回覆查詢時指，早前曾與迪士尼合作，為部分班級學生進行連串STEM活動，認為效果理想，故安排教師於專業發展日再到迪士尼上STEM參與課程。法團校董會經詳細考慮後，批准學校以「單一報價」採購相關服務。

天保民學校法團校董會家長替代校董黃女士，就校方財務狀況提出各項質疑。（余俊亮攝）

資深校長：活動應避免奢華

惟根據教育局《營辦開支整筆津貼項下各項津貼一般範疇》，資助小學本學年就培訓津貼金額為9,404元。資助小學校長會名譽主席張勇邦指，雖然每年教育局為資助小學提供定額津貼，「津貼數目係可以打通嚟使，同睇去年嘅餘款」，視乎學校如何分配，但若果「唔理學生基本需要使落呢度（教師培訓），會畀家長話」。不過他認為，最重要是視乎該活動是否物有所值，以及是否合理不奢華，例如聘請專家、權威人士舉辦講座，需要較高預算亦是合理。

另外，教育局亦有指引指明，學校員工因履行職務開係而在學校重要活動中引致的膳食開支，每個場合及每名有關員工在這方面的開支上限為早餐 150 元、午餐 350 元及晚餐 450 元。張勇邦說：「就咁睇14萬好多，但如果每人千幾蚊，符合需要（連同膳食津貼）就唔貴」。

資助小學校長會名譽主席張勇邦指，最重要是視乎該活動是否物有所值，以及是否合理不奢華。（資料圖片／盧翊銘攝）

校方認多年未有公開財務報表

黃女士又質疑，校方自2016至17學年起的學校周年報告均未有列出財務報告，惟在教育局學校行政手冊上的指引列明，學校應建立一套恰當的制衡機制，以確保經費用得其所，學校應採取適當的措施，提高運作的問責性及透明度，包括在學校的周年報告附載經核數師審核的財務申報表。

校方回覆指，學校每年均有向教育局及校董會提交財務報告，但由2016年「財務總結」因負責的新任行政人員未熟悉工作，未有於2016/17至18/19年度隨學校周年報告附上財務總結，經教育局提醒，已補回上載至學校網頁。

黃女士指，最初加入法團校董會，是期望得知學校行政資訊。（余俊亮攝）

家長質疑校方要求校董保密不合理

另外，黃女士投訴指，校方要求其簽署「保密協議」，協議中列明，任何會議的一切討論內容均屬保密，不得對外披露。她表示，最初加入法團校董會，是期望得知學校行政資訊後，讓家長得知更多校方的資訊，認為全面保密會議內容的要求並不合理，因此一直拒絕簽署協議，惟其後被校方拒絕參與餘下兩次校董會會議。

校方回應指，法團校董會於今個年度起要求所有校董簽署「保密協議」，此一安排屬教育局所指，由各學校自行訂立的「校本校董行為指引/規範」內；根據本校法團校董會章程所示，所有會議內容皆被界定為機密。另外，根據校董會會章，校監有權拒絕未簽署「保密協議」的校董出席會議。

雷其昌指，要求校董成員簽署「保密協議」的做法在以往並不常見，但作為校董成員，有責任將資訊保密。（資料圖片）

「校政專家」指要校董簽保密協議做法不常見

有「校政專家」稱譽的資深校董雷其昌指，要求校董成員簽署「保密協議」的做法在以往並不常見，但作為校董成員，有責任將資訊保密，包括審標內容、教師投訴等。但若開會內容牽涉一般資訊，例如課程改革、引入對學生有利的措施等，亦可容許校董對外披露，「大家（校董會）講誠信」。但他亦直言，曾經有事例是部分校董成員因未有保密會議重要內容引起風波，故亦理解部份學校會要求校董簽署「保密協議」，但保密程度是否涵蓋一切會議內容就值得商討。

教育局：正跟進投訴 要求學校交報告

教育局回覆《香港01》查詢指，法團校董會可以視乎學校的實際需要，在不抵觸《教育條例》及其章程的相關條文下，訂定其他校本的會議常規或協議，例如保密安排；又強調校董遵守會議的一般保密原則，與家校溝通及學校政策的透明度沒有衝突。

另外， 局方一直要求學校依據指引，靈活調配資源用於學與教以及與學校運作和發展有關的用途的同時，制訂清晰有效的校本機制及程序，確保政府撥款獲得適當運用；又要求學校每年須向局方呈交經審核的帳目，確保公帑運用得宜。局方表示，就對該校的投訴，正按既定機制嚴肅跟進，並要求學校提交回覆及報告，供局方審視，局方會繼續與學校保持聯繫，及提供適切的建議和支援。