台書《八國聯軍乃正義之師》被斥違國安法　楊潤雄：唔係教育局管

誠品書店售賣的台灣書籍《八國聯軍乃正義之師》，被《大公報》頭版批評「美化侵略者」及「為侵略者粉飾」，據報誠品香港已將有關書籍下架。

立法會教育事務委員會今日（18日）討論新一份《施政報告》教育政策時，有議員形容該書歪理連篇，論述危險，卻在市面流通，要求教育局局長楊潤雄回應，但楊直言教育局只負責將核準教科書刊登書單上，市面書籍規管非教育局職權範圍：「坊間有好多唔同書，唔係教科書嘅話，我哋教育局無做一個審查，唔係歸教育局管。」



誠品香港。（資料圖片）

在立法會教育事務委員會上，立法會議員梁美芬形容《八國聯軍乃正義之師》歪理連篇，批評作者愁視中國之外，更是愁視歷史。梁美芬又認為該書論述危險，甚至認同「二次世界大戰殺死咁多人都係好事」，書中所述不符合人類文明同中國歷史卻在市面流通，憂學生會閱讀到。

（《八國聯軍乃正義之師》）歪理連篇，作者愁視中國之外更是愁視歷史，甚至認同二次世界大戰殺死咁多人都係好事，書中所述不符合人類文明同中國歷史。 立法會議員梁美芬

坊間有好多唔同書，唔係教科書嘅話，我哋教育局無做一個審查，唔係歸教育局管。 教育局局長楊潤雄

梁美芬質疑書局是否有「政治動機」或「專業能力」判斷上架書籍，要求楊潤雄回應。不過，楊潤雄直言坊間有很多不同書籍，若並非教科書的話，教育局無審查：「市面上咁多書，唔係歸教育局管。」

劉淇昆所著的《八國聯軍乃正義之師》。（台灣誠品網站圖片）

楊潤雄補充指，過往曾有類似個案，教育局若發現有「唔啱嘅書」，並以青少年為目標，會提醒學校「唔好畀呢啲書入學校」，由於老師有正面教導歷史事實，若學生提問，老師有責任講解正確資訊。

楊潤雄。（資料圖片）

商經局掛住商業，但係（今次）明顯係教育及價值觀問題。 立法會議員梁美芬

楊潤雄指商經局負責 稱必會轉達議員意見

梁美芬再要求楊提出建議，例如會否跨局或跨部門合作時。楊潤雄則表示，據其理解是商經局負責，可作內部商討，隨即再惹梁美芬批評，要求楊轉達其要求：「商經局掛住商業，但係明顯係教育、價值觀問題。」楊潤雄則回應「哈哈，得！我一定會轉達議員嘅意見。」

梁美芬其後再次追問，指公眾圖書館及學校圖書館均有責任，楊潤雄表示：「我諗香港大部分人、相信問責官員、大部分公務員都會知本書內容根本係亂嚟，亦都不可接受。」

他又相信經廣泛報道後，不同部門均會作出跟進，而教育局將提醒學校及校長，該書籍不可進入學校或在圖書館出現。他又說，公眾圖書館屬康文署，相信其他部門會作適當安排。他強調，社會價值觀未必適宜完全由教育局決定，而社會上每人都現留意自身表現，並有責任推動價值觀教育。

移民潮下是否轉小班教學 楊潤雄稱須從教學益處出發

楊潤雄表示，教育局正總結處理個案經驗，整理《香港教育專業守則》，料新指引有望明年出爐。現時香港採取教師永久註冊制，被問及會否考慮更改，他稱會參考外國經驗，檢視及考慮香港情況後決定需否更改。

張宇人要求平衡公帑及教學需要：唔好令老師繼續胡混

移民潮及適齡入學人數下跌，他重申是否轉為小班教學，須由教學考慮及教學益處出發。不過，自由黨立法會議員張宇人則要求教育局平衡實際教學需要及公帑：「千祈唔好為咗保先生飯碗，就不停咁減少學生、減少學生，等先生不思進取，繼續胡混，係度誤人子弟。」

千祈唔好為咗保先生（教師）飯碗，就不停咁減少學生，等先生（教師）不思進取，繼續胡混，喺度誤人子弟。 立法會議員張宇人

另外，楊潤雄回應議員問題時表示，學界比賽正逐步恢復，教育局有提供建議，平衡疫情安全及學童發展。