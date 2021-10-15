教育局推正向家長教育動畫　分享正確教養子女方法及態度

教育局為推廣正向家長教育，特別推出以「Light家庭」製作一系列共五輯的家長教育動畫，內容圍繞正向家長運動吉祥物「媽咪Light」、「爹哋Light」，以及他們的仔女「暖笠笠」和「亮晶晶」的家庭生活點滴和故事，藉以讓家長了解自己在子女成長和學習上所擔當的重要角色，並反思教養子女的方法。動畫將會於今年10月至2022年2月期間，上載至教育局的 「家長智Net」網頁。



教育局推出一共五輯「Light家庭」家長教育動畫。（教育局提供）

一共五輯「Light家庭」家長教育動畫

為推廣正向家長教育，幫助家長建立正向思維，教育局特別推出以「Light家庭」製作一系列共五輯的家長教育動畫，藉以讓家長了解自己在子女成長和學習上所擔當的重要角色，並反思教養子女的方法。

第一輯動畫主題為「正向家長 以身作則」，內容強調父母應以身作則，教導子女孝敬長輩、愛護兄弟姊妹，同時要關心和幫助別人，從而建立正向、關愛的家庭和社會。動畫將會於今年10月至2022年2月期間，上載至教育局的「家長智Net」網頁。

教育局在去年6月開展正向家長運動 ，以 「媽咪Light」和 「爹哋Light」擔任運動的親善大使，象徵充滿正能量的父母，才能培養出健康快樂的孩子。當局一直致力推動正向家長運動，向家長及公眾推廣正確教養子女的方法和態度，提升家長正面和樂觀的心態，幫助子女有效學習及快樂成長。