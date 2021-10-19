東九龍線未找數　陳帆：涉龐大資本須深度研究　工作仍進行中

《施政報告》提出於新界北部提出發展5條鐵路，惟早於《鐵路發展策略2014》已提出興建的東九龍線則仍未拍板，當局被質疑「走數」。運房局局長陳帆今（19日）到立法會交通事務委員會，交代《施政報告》中的運輸政策時，多次被問及東九龍線進展。陳帆着議員「唔需要擔心」，但指出鐵路投資涉及龐大資本，港鐵正就山勢、爬坡度及不同技術研究，強調工作仍進行中。



新界東北往市區的南北交通走線亦備受關注，有議員稱由大埔到立法會需時兩小時，運輸署代表指，政府正就跨越2030年的鐵路及主幹道進行策略性研究，透露有關問題亦在研究中檢視。



《鐵路發展策略2014》涉及東九龍線的內容指出，東九龍線約長7.8公里，將會沿著觀塘北部運行，連接鑽石山站及寶琳站，服務彩雲、順天、秀茂坪及寶達等人口稠密的地區。（文件截圖）

陳帆表示，東九龍線在鐵路發展策略中清楚提出，而港府已收到港鐵的研究報告，政府再要求港鐵就九龍東的山勢、爬坡斜度，以至不同技術再作研究。陳指，鐵路投資涉龐大資本，需作深度研究，而有關工作仍在進行。運房局副局長蘇偉文亦否認東九龍線「胎死腹中」，蘇指，港鐵正做深化草圖構想，需要時間，會適時再諮詢公眾意見。

目前新界東北居民前往市區的道路及鐵路已接近超負荷，困擾居民多年，惟《施政報告》僅提出在新界北部增設的5條鐵路，均不接駁市區。陳帆表示，政府已擴闊沙田附近路面，亦正準備興建T4主幹道等。

議員批新界東北交通困局 前往港島車程時間可比到廣州

委員會之後討論交通運輸策略性研究的議程時，工程界立法會議員盧偉國，更對新界東北交通大表不滿，「講到交通習慣，我就真係火滾，盧偉國𠵱家嘅習慣，就係每日朝早要揸一個鐘頭3個字，到兩個鐘頭3個字，先可以從大埔返到立法會！」民建聯劉國勳同樣指出狀況，更指相關車程時間，足以前往廣州。

運輸署副署長邱國鼎指，去年尾開始進行的《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》中，有就新界東，尤其是吐露港的數個位置，作重要檢視。港府未有指明有關研究將於何時公布，陳帆透露，相關研究有關主幹道的部份將率先公布，因道路要較快發展，而有關鐵路的研究，則會遲一年做好。

張宇人倡引內地公司到港建鐵路 陳帆：鐵路可公開招標立場清晰

政府擬於洪水橋建港深西部鐵路前往深圳前海，料在香港會另設厦村及流浮山站。行政長官林鄭月娥及官員早前受訪時均表明，獨立於現有網絡的鐵路，會考慮公開招標。

自由黨張宇人建議，日後興建港深西部鐵路，可否考慮內地的工程落標時，伸延同時負責建造香港部份，指內地工程「又有效益、又比你平、工人又比你多，乜都比你抵同快。」不過曾擔任九鐵主席的田北辰質疑，港深西部鐵路在港有兩個車站，若非港鐵建造，在轉乘優惠上會出現問題。

陳帆指，招標不等於每一間公司只有一個持份者，「可以係合營公司，可以兩個合營伙伴或者三個伙伴，唔擔保有一個合營伙伴喺香港，可能性不能抹殺。」而有關鐵路合約亦會採取「DBO模式」，即包括設計、建造及營運。

港鐵亦正就洪水橋站作詳細設計及規劃，陳帆指，已在附近預留土地建站作港深西部鐵路使用，不影響現時洪水橋站工作。就《施政報告》提出將逐步收回數百公頃私人擁有的濕地和魚塘管理，有議員關注北環線走線涉及濕地，陳帆指，會視乎土地使用規劃走線，「濕地我唔會走條地鐵去個到，會避開佢。」

陳帆亦透露，港珠澳大橋港車北上不設配額的工作已「八八九九」，現時主要待兩地開關，及簡化申請手續，令費用減低，港珠澳大橋試行暢順後就會公布東面試點，會再適時公布。

張宇人認為陳帆的思維，「諗房屋多過諗交通」。（歐嘉樂攝）

張宇人又認為，陳帆的思維「諗房屋多過諗交通」，「唔知係咪拆局有你嘅打算，既然唔係諗住做太多交通，就快快趣趣諗多啲嘢，等接手個個去煩。」