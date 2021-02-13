疫下初二煙花取消　科企推AR／VR煙花賀歲　今晚金牛現維港上空

撰文： 郭曉晴 最後更新日期： 2021-02-13 11:44

受到疫情影響，農曆新年的氣氛不及往年，多個大型活動已取消，今年亦再度取消每逢年初二晚舉行的煙花匯演，巿民這兩年都未能一家大小聚集在維港兩岸觀賞煙花，為讓巿民於抗疫期間亦能看煙花，有創科企業聯合推出AR及VR煙花匯演，讓巿民在家透過不同裝置與家人一起觀看煙花，在新常態下利用科技慶祝新年。

左起為主辦單位創科匯可持續發展協會、VR技術提供機構IOT Solution Ltd、AR技術提供機構ConnectAR Ltd及香港教育科技協會代表。身後的電視屏幕及手上的平板電腦分別展示屆時VR及AR虛擬煙花。（ConnectAR提供）

初二晚改網上看煙花 三種模式線上觀看

「虛擬與擴增實景香港360維港金牛賀歲煙花匯演」由創科匯可持續發展協會及香港教育科技協會主辦，應用虛擬實景（VR）與擴增實景（AR）技術，活動將於2月13日（初二）晚上8時開始，提供三種觀看方式讓巿民參與。

巿民年初二晚除了可觀看YouTube直播，亦可嘗試AR擴增實景式體驗。巿民需事前下載SnapPop應用程式，透過手機或平板電腦，觀看在實景中加入的煙花效果。如巿民家中有VR眼鏡，亦可連接手機觀看，完全投入虛擬維港煙花體驗中。

全港首次虛擬VR及AR煙花 疫情促商業、教育應用相關技術

負責提供AR技術的ConnectAR營運總監雷立基指，團隊2個月前已開始構思相關想法，希望在疫情下利用科技讓巿民看到煙花，直至政府宣布取消年初二煙花匯演時正式開始籌備。有別於過往將現有片段轉成虛擬效果，是次活動為全虛擬效果，特別設計不同煙花圖案，結合現實與虛擬世界。

AR虛擬煙花將維持約一個月，雷立基對未來AR科技的發展前境感樂觀。（ConnectAR提供）

疫情下，雷立基認為各行業都在開展新常態，發掘新方向，越來越多應用AR或VR等技術。現時AR技術也可應用在零售及教育方面，例如疫情下ConnectAR開發電子書應用程式，將實體書轉成電子書，配合聲音及互動元素，協助學童在家遙距網上學習。零售方面，亦曾為波鞋代理設計網上產品目錄，將產品立體化並加上互動價錢牌等元素，讓巿民可在家瀏覽產品，望貼近真實買賣體驗。