葉劉試「溝針」抗體升至近2萬　促政府讓需要出境人士打第三針

政府專家將開會商討是否需要接種第三劑新冠疫苗，行會成員，立法會議員葉劉淑儀今日（20日）在港台節目《千禧年代》指，早前溝針打第三針復必泰疫苗後，抗體水平由9月時最低的59，升至10月中時的約1.78萬。她指，聽聞年輕人接種復必泰後反應大，因此「想試下溝針」，又希望政府可考慮讓有需要外出營商的市民盡快接種第三針疫苗。



葉劉淑儀早前參與第三針測試「溝針」復必泰。（資料圖片）

葉劉淑儀指，於3月時打第二針科興疫苗，於5月時的抗體水平為182，於9月時打三針前幾日的抗體水平再跌至僅59。她於9月20日打第三針復必泰，抗體水平隨即升至2.3萬，於10月16日的抗體水平仍有約1.78萬。她又指，前保安局局長黎棟國先接種兩劑國藥，第三針打科興後抗體亦升至約1.6萬；而立法會議員黃國健的抗體水平更有4萬。她稱於，11月會再驗抗體水平。

她指，抗體水平下跌正常，選擇溝針打第三針復必泰，因知道有大運動量的年輕人於打針後反應大，因此「想試下溝針」。她指於打第三針後無大反應，指立法會議員廖長江於接種第三針後的第二日舉起手時有困難。

世界衛生組織（WHO）專家早前建議，長者，免疫系統較弱及已完成兩劑疫苗接種的人士可接種第三針。葉劉淑儀指，現時有長者「有針唔想打」，反而有不少外籍人士希望打第三針，以方便出外營商。她建議政府可考慮讓有需要出外的人打第三針。

世界衛生組織專家日前建議，完成接種中國科興或國藥疫苗的60歲或以上人士，應注射第三劑疫苗。 （資料圖片／羅國輝攝）

▼行會成員今年初接種第一劑科興疫苗▼

