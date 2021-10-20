大圍金獅花園金輝閣17人違強檢公告未檢測　料合共罰款8.5萬元

早前香港國際機場擔任貨站服務員的48歲男病人，確認帶有L452R變異病毒株，他居住的沙田金獅花園第一期金輝閣被納入強檢。今早（20日）政府部門採取聯合行動，檢查約340名受檢人士的檢測報告，其中17人涉違反強檢公告。

政府已向該等人士處定額罰款5,000元及發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁六個月。



▼10.7 大圍金獅花園封區檢測▼



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沙田民政事務處今日聯同沙田警區、衞生署和醫療輔助隊，上午約六時起，向沙田翠田街5至7號金獅花園第一期金輝閣的受檢人士，要求出示強制檢測公告期限期內，曾接受病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核，並到大廈內進行檢查，確認是否已按有關要求檢測。

港府重申，發出強制檢測公告目的，是為盡快堵截病毒在社區散播，受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及盡可能在確定檢測結果前，留在居住地點並避免外出。