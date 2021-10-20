各警區警民比例曝光　尖沙咀平均每名警察服務69人　有區達1比20

保安局今日（20日）回覆立法會議員查詢時，公布全港30多個警察分區的警民比例，當中青衣區警民比例差距最大，平均每名警員服務約1,178名市民；而大埔、田心、柴灣、馬鞍山、秀茂坪等警區，平均每名警員服務逾1,000居民。至於警民比例最高的警區首三位，包括打鼓嶺、沙頭角及尖沙咀。

有議員關心天水圍是否會升格為單一警區，保安局回覆指，須考慮多項因素，包括該區人口及預期人口增長、交通和基建發展、地理特性、罪案率及罪案趨勢等，而元朗分區、八鄉分區及天水圍分區，現時警員編制與人口比率分別為325、69及457，處於所有警察分區的中間位置。



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議員倡天水圍升格為警區 保安局：須考慮多項因素

立法會議員梁志祥關注會否將元朗警區轄下天水圍分區，升格為警區。保安局局長鄧炳強回覆指，元朗分區、八鄉分區及天水圍分區現時警務人員編制與人口比率分別為325、69及457，屬於全港所有警察分區的中間位置。而警方研究是否將分區升為警區時，會考慮多項因素，包括該區人口及預期人口增長、交通和基建發展、地理特性、罪案率及罪案趨勢等，以配合警政需要及市民對警方的需求。

整體罪案數字方面，元朗分區2019年錄得1,938宗，2020年升三成至2,531宗，而今年首8個月有1,789宗，達去年全年的七成。至於天水圍分區前年有1,344宗，2020年升約48%至1,988宗，今年首8個月則有1,471宗，達去年全年約74%。而八鄉分區前年錄得359宗罪案，2020年升至450宗，今年首8個月則有321宗。

▼全港警察分區警民比例 ▼



尖沙咀警民比例1比69 青衣1比1178

據保安區是次提供的「警務人員編制與人口的比率」資料，打鼓嶺、沙頭角及尖沙咀警區的警民比例最高，平均每名警員服務少於100人；至於青衣警區的警民比例較低，平均每名警員服務約1,178名市民；而大埔、田心、柴灣、馬鞍山、秀茂坪等警區，平均每名警員服務逾1,000居民。

須留意，是次保安局公布的全港警察分區警民比例，並未包括人口稀少的警察分區（即水警港口、水警東、水警西、水警南及水警北分區）；至於中區、旺角、荃灣、將軍澳、觀塘及黃大仙，則因警區沒有分區等因素，沒列在表內。