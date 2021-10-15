荃灣西如心酒店宴會廳無食肆牌照　食環署突擊巡查發警告

荃灣西如心酒店的宴會廳「Nina Ballroom」，日前突然取消大批準新人的婚宴預約，事件擾攘近一周，多對受影響新人向《香港01》投訴指，如心酒店仍未肯披露取消預訂的具體原因，賠償亦未有定案，有客戶更指，酒店最新提供的賠償方案，較早前更差，批評做法無稽。

食環署昨（15日）回覆證實，涉事宴會廳未有申領食肆牌照，署方今日已派員到酒店突擊巡查，並警告負責人不可無牌經營食物業處所。荃灣西如心酒店稱除了10月12日 (晚上) 的回覆，沒有補充。

《香港01》再次翻查食環署持牌食肆名單，發現位於觀塘、銅鑼灣和香港仔的如心酒店宴會廳，均無食肆牌照。據了解，其中兩間酒店近日亦接連有新人向酒店查詢，卻未獲正面回應。



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受影響新人稱今未收酒店交代

荃灣西如心酒店近日取消大量婚宴、酒席預約，原訂11月2日在「Nina Ballroom」舉辦婚宴，邀請180名親友到賀的Y小姐表示，距離行禮僅餘兩周，酒店原本諾今日詳細交代善後安排，包括賠償、新婚宴場所的差價補貼等，惟至今仍杳無音訊，批評酒店是採取「拖延政策」。

對於如心西酒店要求客戶轉往同一酒店41樓「Sky Lounge」，Y小姐認為方案無理，「7樓本身真係裝修得好靚，個新娘房亦都好吸引，41樓嗰個係幾乎同一般婚宴酒家冇分別，搵得酒店就係鍾意酒店嘅外觀同埋裝修，就係因為唔鍾意酒樓嘅裝修風格。」

有苦主指酒店承諾明年3月可擺酒

Y小姐又提到，酒店起初提出能以「4人一枱」取代三分二賓客接種疫苗，惟若移施至其他場地擺酒， 則再無法兌現相關承諾，而時間倉促，她根本無法要求親友打針，其他場地又已大幅漲價，慨嘆現時苦無對策，正考慮大減婚宴規模，「減朋友，（日後）再補食飯。」

有在3月擺酒的苦主今日則接獲酒店通知，稱有信心屆時能回覆「最高標準的服務，其宴會可如期舉行」（we foresee that we can resume to the highest standard of service by then and your event can be held in our ballroom as scheduled），若客戶仍要求取消婚宴，僅可獲全數退款，酒店並不會賠償任何因而衍生的開支。

食環署警告：繼續留意酒店內各處所情況

記者昨（15日）再瀏覽荃灣西如心酒店的網站，發現婚宴套餐的詳情下架，僅餘「場地大小」一欄，「中式婚宴套餐」和「西式婚宴套餐」兩個欄目已消聲匿跡。記者（13日）瀏覽該網站時，仍有顯示中式婚宴套餐每席介乎8,888元至14,688元；西式婚宴則為自助餐，每位介乎758元至1,058元。

食環署回覆查詢時指，9月至今共接獲3宗針對「Nina Ballroom」的投訴或查詢，涉及食物業處所牌照及在防疫規例下舉行宴會事宜，並已兩度就此巡查，惟未有發現違規情況。署方今日再突擊到酒店巡查，並提醒及警告負責人，不得無牌經營食物業處所，及須時刻遵守有關預防及控制疾病規例的各項規定，又強調會繼續留意酒店內各處所情況及採取適當行動。

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另三間如心宴會廳未見列於持牌食肆名單

記者再以「如心」作為關鍵字，在食環署網上持牌食肆名單搜索，發現位於東區的「銅鑼灣如心酒店」宴會廳榜上無名；南區香港仔的「南灣如心酒店」，則只有「P3主要部份」獲發食肆牌照，而非宴會廳所在的P6樓；「九龍東如心酒店」則只有35樓（A部份）持牌，兩個婚宴宴會廳所在的3樓則同樣無資料。

翻查資料，荃灣西如心酒店2007年亦曾爆出大量取消婚宴事件，傳媒當時亦揭發，涉事位於41樓的「Sky Lounge」，以及11樓的活動廳均無持有有效食肆牌照，被食環署警告。Sky Lounge及後才申請將小食牌照轉為普通食肆牌，而11樓場地則至今仍無任何食肆相關牌照。

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荃灣如心「Cafe Circles」曾無牌經營被檢控

食環署今日亦透露，2008年曾向荃灣的如心酒店（即現荃灣西如心酒店）位於9樓的「Cafe Circles」，就無牌經營食物業提出共4宗檢控。該署又強調，根據《食物業規例》，任何涉及出售膳食或非瓶裝的不含酒精飲品，供人在其處所內進食或飲用的食物業，必須領有由本署簽發的食肆牌照，否則即屬違法，最高可被判罰款5萬元，及監禁6個月，另加每天罰款900元。

海關則表示，至今共接獲3宗有關荃灣西如心酒店取消婚宴預訂的投訴，已聯絡投訴人了解詳情和展開調查，如發現酒店違反《商品說明條例》，會採取適當的執法行動，又解釋任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。