荃灣西如心酒店宴會廳無食肆牌照　食環署突擊巡查發警告

荃灣西如心酒店的宴會廳「Nina Ballroom」,日前突然取消大批準新人的婚宴預約,事件擾攘近一周,多對受影響新人向《香港01》投訴指,如心酒店仍未肯披露取消預訂的具體原因,賠償亦未有定案,有客戶更指,酒店最新提供的賠償方案,較早前更差,批評做法無稽。

食環署昨(15日)回覆證實,涉事宴會廳未有申領食肆牌照,署方今日已派員到酒店突擊巡查,並警告負責人不可無牌經營食物業處所。荃灣西如心酒店稱除了10月12日 (晚上) 的回覆,沒有補充。

《香港01》再次翻查食環署持牌食肆名單,發現位於觀塘、銅鑼灣和香港仔的如心酒店宴會廳,均無食肆牌照。據了解,其中兩間酒店近日亦接連有新人向酒店查詢,卻未獲正面回應。



延伸閱讀:荃灣西如心酒店宴會廳突取消婚宴 多對新人徬徨無助:無解釋原因

+ 1

受影響新人稱今未收酒店交代

荃灣西如心酒店近日取消大量婚宴、酒席預約,原訂11月2日在「Nina Ballroom」舉辦婚宴,邀請180名親友到賀的Y小姐表示,距離行禮僅餘兩周,酒店原本諾今日詳細交代善後安排,包括賠償、新婚宴場所的差價補貼等,惟至今仍杳無音訊,批評酒店是採取「拖延政策」。

對於如心西酒店要求客戶轉往同一酒店41樓「Sky Lounge」,Y小姐認為方案無理,「7樓本身真係裝修得好靚,個新娘房亦都好吸引,41樓嗰個係幾乎同一般婚宴酒家冇分別,搵得酒店就係鍾意酒店嘅外觀同埋裝修,就係因為唔鍾意酒樓嘅裝修風格。」

有苦主指酒店承諾明年3月可擺酒

Y小姐又提到,酒店起初提出能以「4人一枱」取代三分二賓客接種疫苗,惟若移施至其他場地擺酒, 則再無法兌現相關承諾,而時間倉促,她根本無法要求親友打針,其他場地又已大幅漲價,慨嘆現時苦無對策,正考慮大減婚宴規模,「減朋友,(日後)再補食飯。」

有在3月擺酒的苦主今日則接獲酒店通知,稱有信心屆時能回覆「最高標準的服務,其宴會可如期舉行」(we foresee that we can resume to the highest standard of service by then and your event can be held in our ballroom as scheduled),若客戶仍要求取消婚宴,僅可獲全數退款,酒店並不會賠償任何因而衍生的開支。

食環署警告:繼續留意酒店內各處所情況

記者昨(15日)再瀏覽荃灣西如心酒店的網站,發現婚宴套餐的詳情下架,僅餘「場地大小」一欄,「中式婚宴套餐」和「西式婚宴套餐」兩個欄目已消聲匿跡。記者(13日)瀏覽該網站時,仍有顯示中式婚宴套餐每席介乎8,888元至14,688元;西式婚宴則為自助餐,每位介乎758元至1,058元。

食環署回覆查詢時指,9月至今共接獲3宗針對「Nina Ballroom」的投訴或查詢,涉及食物業處所牌照及在防疫規例下舉行宴會事宜,並已兩度就此巡查,惟未有發現違規情況。署方今日再突擊到酒店巡查,並提醒及警告負責人,不得無牌經營食物業處所,及須時刻遵守有關預防及控制疾病規例的各項規定,又強調會繼續留意酒店內各處所情況及採取適當行動。

+ 1

另三間如心宴會廳未見列於持牌食肆名單

記者再以「如心」作為關鍵字,在食環署網上持牌食肆名單搜索,發現位於東區的「銅鑼灣如心酒店」宴會廳榜上無名;南區香港仔的「南灣如心酒店」,則只有「P3主要部份」獲發食肆牌照,而非宴會廳所在的P6樓;「九龍東如心酒店」則只有35樓(A部份)持牌,兩個婚宴宴會廳所在的3樓則同樣無資料。

翻查資料,荃灣西如心酒店2007年亦曾爆出大量取消婚宴事件,傳媒當時亦揭發,涉事位於41樓的「Sky Lounge」,以及11樓的活動廳均無持有有效食肆牌照,被食環署警告。Sky Lounge及後才申請將小食牌照轉為普通食肆牌,而11樓場地則至今仍無任何食肆相關牌照。

+ 1

荃灣如心「Cafe Circles」曾無牌經營被檢控

食環署今日亦透露,2008年曾向荃灣的如心酒店(即現荃灣西如心酒店)位於9樓的「Cafe Circles」,就無牌經營食物業提出共4宗檢控。該署又強調,根據《食物業規例》,任何涉及出售膳食或非瓶裝的不含酒精飲品,供人在其處所內進食或飲用的食物業,必須領有由本署簽發的食肆牌照,否則即屬違法,最高可被判罰款5萬元,及監禁6個月,另加每天罰款900元。

海關則表示,至今共接獲3宗有關荃灣西如心酒店取消婚宴預訂的投訴,已聯絡投訴人了解詳情和展開調查,如發現酒店違反《商品說明條例》,會採取適當的執法行動,又解釋任何商戶在接受付款時,意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品,或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品,即屬違法,最高可被判罰款50萬元及監禁5年。