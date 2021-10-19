時昌迷你倉死因｜煙火特遺隊筋疲力盡　張耀升主動請纓再入火場

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉2016年四級大火，兩名消防員不幸殉職，死因庭今（19日）續就二人的死作研訊，消防區長余家鋭作供透露，當時煙火特遣隊已筋疲力盡，殉職的張耀升與其拍擋主動要求再進火場，並獲他批准。家屬的律師盤問時指，張與其拍擋在案發前已有6年沒有入過火場救火，問余若知悉會否仍派二人灌救。余回應說：「企得係度就係合資格既消防員。」惟他稱，若知道與張手上的通訊器是與他無法溝通的，是絕不會讓二人進火場。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

消防區長余家銳(左)稱若知道張耀升與拍擋手持與他無法溝通的通訊器，絕不會批准二人入火場。(劉安琪攝)

不會問消防員上次入火場時間

消防區長余家鋭作供，並接受家屬的代表律師盤問。律師問到，若余得知張耀升及其拍檔尹建偉，在案發前已有6年沒有入過火場救火，會否仍派二人一同入火場灌救。余回應說：「企得係到就係合資格既消防員。」又指入口指揮官不會查問每一名消防員上次進入火場的時間。

張耀升主動請纓再進火場

他在提及在張及尹進入火場前，均是由煙火特遣隊（CFS)及特種救援隊(TR)各兩名消防員一同進入火場，余昨指這是案發當日與各級長官商討的策略，但並非每次均以4人小隊進場。及至第3隊小隊離開火場後，CFS隊員已筋疲力盡，張耀升此時主動請纓與尹建偉進入火場，並獲余批准。

5分鐘非可接受的等候時間

律師續問余，為何當時不先使用對講機要求煙火特遣隊增援，他稱要求上司翁錦雄借調人手需時，未必能即時獲得安排，過程預計需 5 分鐘。但在火場內5分鐘並非可接受的等候時間，又說：「個火唔會等我哋 5 分鐘。」

若知與張持不同通訊器絕不會批准入火場

余又稱他知火場內有兩款無線電通訊器，分別是較舊的模擬制式，及較新的數碼制式。惟他不知當日有消防員使用的是較舊制式，若他知道張、尹2人所使用的是與他不同的制式，絕不會讓2人進入火場，因兩款通訊機不能互相溝通。

案件編號：CCDI-333、334/2016

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)

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首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)