劏房租管｜法例未生效業主已加租兩成　租戶：兩年後都保障唔到我

立法會今（20日）恢復討論劏房租務管制條例，有關注劏房團體批評，條例存在七大漏洞，包括有至少20%業主在實施前的空窗期加租，加幅最高達20%，甚至有劏房戶慘遭迫遷，而近月才簽訂租約，或與業主「同住」的劏房户更不受條例保障，令新法案形同虛設，反駁運輸及房屋局局長陳帆日前指，業主趁條例生效前加租的情況不普遍的說法，認為對方根本無掌握實際數據。

有觀塘居住的劏房户表示，接獲業主通知加租10%至5,500元，她還價未果更遭迫遷，惟區內租金已大幅飆升，現時無奈攜同子女搬到租金貴1,000元的單位：「真係好痛苦。」最近才遷至新居的她，租約不受條例保障，擔心日後會再遭大幅加租：「兩年之後都唔知係咩世界，兩年之後你保障唔到我，要住貴啲嘅話，跳樓都得喇！」



全港關注劏房平台今日下午召開記者會，指劏房租管條例存在7大漏洞，包括於明年1月實施前將有數月「空窗期」、並不設起始租金。（林穎嫺攝）

觀塘街坊張女士在僅約80呎的舊居住了一年多後，近月接獲業主通知，稱要在劏房租管條例生效前加租500元，至5,500元，加幅達10%。她與業主還價後不果，最終被對方以安裝防火門為由迫遷，她在區內尋覓多日，仍無法找到月租5,000多元的單位，只能將預算增至6,000元，才能找到現時的居所，「我出去搵屋，真係冇乜單位係平㗎，嘩！全部都好貴，同埋好多地方都係要爬樓梯，周邊環境好污糟嗰啲。」她形容「好似愈住愈貴咁啊」，慨嘆「好痛苦」。

憂業主再加租：要再住貴啲，跳樓都得喇

她又透露，許多朋友均收到通知要加租，業主更強硬地表示「加就加，唔加就你自己搬啦！」而她在條例生效前已被迫遷，簽訂的租約並不受條例所規範，她對此感到擔憂：「兩年之後都唔知係咩世界，兩年之後你保障唔到我，要再住貴啲嘅話，我跳樓都得喇。」她希望政府能一同監管新、舊租約。

租戶與業主同住 條例不規管：違反咗保障基層家庭初衷

另外，在新界西居住的郭女士則指，其舊居的廁所屢傳臭味，多次聯絡業主維修卻未獲答允，她擔心疫情肆虐下，子女會因而染疫，遂決定另覓新的「瓦遮頭」，在地產經紀遊說下，以約5,000元租住業主的房間，與業主同一屋簷下。惟她及後才發現，與業主「同住」的劏房並不受條例保障，批評「我覺得係違反咗保障基層家庭嘅初衷，要一視同仁」。

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修例無要求業主負責維修 租戶批漠視危險

而在葵涌約100平方呎劏房居住、年屆七旬的彭女士亦透露，其單位的天花早前突然剝落，「我執嘅石頭足足係一籮嘅」，當時天花石屎已剝落到露出鋼根、水泥，「道牆我而家都驚冧，用膠紙痴住。」惟她擔心屢次要求業主維修會慘遭迫遷，只能默默忍受、終日擔驚受怕。她批評，現時條例無明確要求業主維修單位，「（劏房普遍）樓齡幾十年，有少少危險性喺度，到啲嘢跌落嚟跌死我，屋主係嚟整屋都冇意思喇」。

她又不滿劏房租管條例僅規限加租上限至10%，「你哋有冇加人工加10%呢？呢解你可以畀個權佢可以加租加到10%呢？」她直斥，條例是「幫倒忙，唔係幫我哋嘅忙」，希望政府體諒吓，將加租幅度能與通漲掛勾。惟她認為政府並不會聆聽基層的苦況，舉例指政府無信守諾言，令輪候公屋的基層遲遲未能上樓，「3年又3年，我唔知信佢乜嘢好，我真係對佢哋冇乜信心囉。」