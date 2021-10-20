特奧冬季比賽2023年初舉行　香港特殊奧運會積極備戰　推動共融

繼東京奧運和殘奧以後，特殊奧林匹克冬季世界比賽亦即將於2023年1月，在俄羅斯喀山舉行，本港智障運動員正積極備戰。香港特殊奧運會主席林顥伊今日（20日）在傳媒午宴中提到，籌委會一直透過不同活動，鼓勵智障人士參與運動，以助他們身心發展外，亦希望推動共融社會，消除隔閡。香港特殊奧運會將於12月舉行「友里計劃」啟動禮，加強智障人士與社會的聯繫。



特奧速度滑冰運動員黃兆妍（左）及香港特殊奧運會主席林顥伊（右）介紹特殊奧林匹克冬季世界比賽．（黃詠榆攝）

特奧主席林顥伊：一直致力隔閡消弭

香港特殊奧運會主席林顥伊表示，各界人士都是組成香港社會，不可或缺的重要元素，智障人士亦是其中一份子，香港特殊奧運會過去一直致力隔閡消弭，期望未來與各界繼續合作，發揮智障人士潛能，並讓彼此互相了解。

特奧速度滑冰運動員黃兆妍亦現身分享，現年22歲的她加入香港特殊奧運會超過10年，曾在2017冬季世界特殊奧運會中，取得2金1銅佳績。除了在運動場上發揮才能，她亦參加領袖計劃，加強表達能力、組織能力，在多方面發掘自己的潛能。

香港特殊奧運會成立於1976年，一直致力推動智障人士融入社會。（黃詠榆攝）

為加深公眾對特殊奧運的認識，香港特殊奧運會將於12月，在香港海洋公園萬豪酒店舉辦「友里計劃」，讓大眾接觸一眾香港代表，了解他們的訓練日常與比賽點滴；另外亦會繼續舉辦不同活動，包括11月的滾球比賽、12月的雪鞋競走比賽等。

香港特殊奧運會成立於1976年，一直致力推動智障人士融入社會，每年舉辦超過5萬人參與的多元化體育活動，包括田徑、羽毛球、籃球、滾球、花樣滑冰等，同時發展非運動項目，如運動員領袖計劃、家庭支持網、健康運動員計劃等。