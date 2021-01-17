參與乒乓球班被安排面壁練習　調查：近五成智障人士運動遭歧視

根據聯合國《殘疾人權利公約》，殘疾人士有權平等地參與娛樂、休閒及體育活動。社會服務機構「親切」為了解本港智障人士參與運動的情況，在去年初進行了一項調查，近五成受訪智障人士家長指，子女參與體育活動時，曾被不友善眼光看待、刻意避開，另外有三成人曾遭取笑。 有家長分享指，曾為自閉症、智障兒子報名參加社區乒乓球班，但兒子遭到教練冷待，連續兩堂單面壁練習，亦有家長斥責「自閉症就唔應該俾佢出嚟玩」。機構建議，政府應增加主流人士與智障人士一起參加運動的機會，包括舉辦共融體驗計劃，消除誤解。

「親切」於2019年11月至2020年1月進行調查，第一部分為問卷調查，對象分為1101名16歲或以上社區人士及423名智障人士家長，至於第二部分則是深入訪問，對象為10位智障人士及其家長、特殊學校老師等。

調查結果顯示，智障人士在參與社區體育運動時，曾受到排斥、歧視等。（機構提供）

結果發現，智障人士參與社區體育運動缺乏選擇，有兩成受訪家長指，子女最近半年，完全沒有參與任何運動，而目前智障人士參與體育項目，較集中於游泳、田徑、單車等，亦有不足三成家長認為，區內有足夠體育設施。

另外，結果亦顯示，智障人士在參與社區體育運動時，曾受到排斥、歧視等。在調查中，有近五成家長指，智障人士參與體育活動時，曾以不友善眼光看待、刻意避開，另外有三成人曾遭取笑。「親切」服務主管盧美寶指，調查亦發現，主流人士缺乏與智障人士接觸機會、並且存有誤解。

（資料圖片）

患智障及自閉症人士參與乒乓球班 僅安排「面壁練習」



智障及自閉症人士鈞耀媽媽指，兩年前曾為兒子報名，參加康文署的乒乓球班，有部分名額供自閉症人士參與，「8點開始報名，6點就去咗排」。不過，訓練班開始後，鈞耀連續兩堂只能面壁練習，她遂向教練問個究竟，但教練只回應「他有自閉症，不懂做其他動作」，更有家長斥責，「小朋友患自閉症，便不應讓他玩」。自此之後，鈞耀媽媽再決定不再上課，惟鈞耀至今心中仍留下陰影，對乒乓球心生抗拒。

另外，香港智障運動員莊恭源亦分享，目前田徑只有4個項目可參加，自己想參加，包括欖球、桌球、遊水等，期望政府擴大範圍。

智障及自閉症人士鈞耀媽媽指，兒子報名曾參加康文署的乒乓球班，有同埸家長斥責，「小朋友患自閉症，便不應讓他玩」。（受訪者提供）

盧美寶認為，政府現時雖完善體育活動資訊網站、租用場地服務，但政策上未有提升公眾認識、提供多元化社區體育運動。另外，受疫情影響，智障人士大部分時間留家，出外做運動機會減少，「因大部分是依賴學校，停課影響是很大」，變相令運動停滯，不少人情緒大受影響。

組織倡議，可從學校、社區兩方面入手，改變公眾的誤解、偏見，增加主流人士與智障人士一起參加運動的機會，包括舉辦共融體驗計劃，及提升教練對教授智障人士專業知識、增加合適智障人士參與的運動種類。