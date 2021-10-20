新冠肺炎．10.20｜再增4宗輸入個案　上周32宗打疫苗後現異常報告

衞生署今日公佈，截至10月17日的過去一星期，共接獲32宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士，及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至10月17日，衞生署共接獲6,217宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.07%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括46宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。



衞生防護中心今日(20日)公佈新增4宗輸入個案，其中3人是印尼及菲律賓抵港外傭，均已打針及沒有病徵，其中兩人帶有L452R變種病毒，另一患者由新加坡抵港，入住檢疫酒店兩天後出現病徵。另外，今日初步確診約5宗。



本地新冠肺炎疫情至昨日（19日）回復「本地清零」11日。衞生防護中心昨公佈確診2宗輸入個案，均帶有L452R變種病毒，其中51歲男患者英國抵港時無病徵，另一宗為3歲女童由蒙古抵港，她有病徵，累計12,302宗。昨初步確診少於10宗。



本港疫情放緩，大型比賽陸續復常。有1.8萬跑手報名參加的渣打馬拉松2021，將按計劃在下周日（24日）舉行；同樣已停辦兩屆的新世界維港泳，大會昨也公布爭取在12月12日復辦。



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新冠疫苗｜單日3500人接種首針稍微回落 一人醫院打針後有副作用

【23:43】疫苗接種計劃自2月下旬展開，今日（20日）踏入第237日。政府表示，今日有8,100人接種疫苗，當中約3,500人打第一針，較昨日（19日）4,100人稍為回落，目前累計4,573,482人已打至少一針，佔合資格人數的67.9%。

▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼



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荃灣西如心酒店取消酒席後低座變檢疫酒店 海關接4投訴展開調查

【21:32】新冠肺炎疫情襲港近兩年，打亂情侶拉埋天窗的計劃。早前有多對新人投訴，質疑荃灣西如心酒店至近日才突然取消未來數月於「Nina Ballroom」擺設婚宴預約，卻沒提供任何原因，猜測該宴會廳是因為沒有食肆牌才取消客人酒席。

惟在昨日（19日）港府公布的「檢疫酒店」名單當中，荃灣西如心酒店低座「榜上有名」，兩者是否有關聯？如心酒店集團今晚（20日）回應稱，經過整體評估及考慮，作出參與成為檢疫酒店的決定，希望助社會應對疫情。

海關回覆《香港01》時表示，有關近日一酒店突然取消婚宴預約，截至今日（20日）下午5時，共接獲4宗有關該酒店的投訴，並已聯絡投訴人，了解詳情和展開調查。

荃灣西如心酒店一共分兩座，高座（左一）維持不變，供一般顧客租住，低座（左二）將轉為檢疫酒店，如心酒店集團指兩座將獨立運作。（資料圖片)

強制檢測｜曾到觀塘The Wave麥當勞及逸瓏坊超市 周五前須覆檢

【20:22】本港早前有一名機場貨運工人確診新冠肺炎，屬L452R變異病毒株，另有一名外傭在完成檢疫，抵達僱主家中後確診。食物及衞生局今日（20日）公布，因應上述兩宗個案，曾在指定日期及時間身處觀塘興業街The Wave麥當勞及大埔逸瓏坊Market Place by Jasons人士，須於本周五（22日）或之前接受強制檢測覆檢。

10月20日強檢名單

市民改日期打針被刪接種紀錄 涉預約系統出錯 港府證曾出現異常

【19:25】新冠疫苗需要注射兩劑，有市民今早（20日）打算更改接種第二針日期時，發現預約系統出錯，更改預約日期時，其第一針紀錄亦被刪去，視他從未接種過疫苗，需要重新預約兩針。



事主向《香港01》表示，有關事件不能接受，「感覺好流，政府系統都可以出問題，擔心會影響第一針紀錄。」政府資訊科技總監辦公室回覆查詢時承認出錯，稱有少數市民受影響，系統大約兩小時後修復，強調不會影響市民使用「疫苗氣泡」的措施。

工展會｜12月11日至明年1月3日重臨維園 廠商會：有信心如期舉行

【18:59】一年一度的工展會，去年因疫情嚴峻而取消戶外實體展，隨著近日本地疫情稍稍放緩，多個大型活動相繼復辦，實體戶外工展會亦傳來好消息。廠商會會長史立德今日（20日）透露，今年工展會暫定於12月11日至明年1月3日在維園舉行，料有400個參展商參與。

▼8.6 工展會購物節開鑼▼



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香港美食嘉年華10月30日開鑼 已打針市民每日4時半後免費入場

【18:34】香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「第8屆香港美食嘉年華」，共設近270個攤位，將於下周六（30日）開鑼，一連九日在香港葵涌運動場舉行。入場門票價格方面，每張港幣4元，已接種至少一劑疫苗的人士，則可於每天下午4時半後免費入場。不過，基於防疫原因，在展會範圍內不可飲食及提供試飲、試食。

廠商會主辦的「第8屆香港美食嘉年華」，有不同優惠。（梁鵬威攝）

新冠疫苗｜過去一周錄32宗打針後異常事件 沒有潛在死亡個案

【17:29】本港新冠疫苗接種計劃開展近8個月，不過接種率仍未達70%。食物及衞生局今日（20日）公布截至10月17日的過去一周，共接獲32宗打針後的異常事件報告，當中沒有離世前14日內接種疫苗人士，以及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。另外，衞生署亦沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

▼10月20日 立法會議員接種流感疫苗▼



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▼2019年渣打馬拉松▼



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新冠肺炎｜今增4宗輸入個案 涉3名無病徵外傭檢疫設施確診

【15:05】衞生防護中心今日(20日)公佈新增4宗輸入個案，其中3人是由印尼及菲律賓抵港外傭，均已接種科興或阿斯利康疫苗，3人抵港時都沒有病徵，其中兩人帶有L452R變種病毒，另一名患者由新加坡抵港，已接種復必泰疫苗，入住檢疫酒店兩天後出現病徵。另外，今日初步確診約5宗。

新冠疫苗｜針後疑面癱醫院無呈報 病人促當局容許接種者申報

【12:06】本港新冠疫苗接種計劃設疫苗保障基金，市民打針後出現副作用依賴醫院向當局呈報。市民Y先生（化名）8月底注射第二針復必泰疫苗後懷疑出現面癱，但他求醫的瑪嘉烈醫院卻沒有申報。他今早(20日)在電台節目稱，諒解醫院人手不足，但促請當局容許接種者自行呈報、並設專責部門處理。



協助Y先生他的民主黨醫療政策發言人袁海文批評，政府設保障基金原意為增加市民打針信心，今次事件反映副作用個案或被大幅低估，「唔係踢走呢啲數據，自己呃自己就無副作用喇。」

第三針疫苗︱崔俊明建議高危人士分批打 料復必泰亦要補打

【10:02】世界衛生組織（WHO）專家建議，免疫系統較弱及已完成兩劑疫苗接種人士可接種第三針，本港的政府專家委員會將開會討論。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（20日）在港台節目《千禧年代》指，接種復必泰的人士亦有機會要打第三針，但未有迫切性。



崔俊明相信現時疫苗數量足夠打第三針，但由於場地及醫護人手未必可應付，「唔可以一窩鋒打」，建議分批讓長者及免疫系統較弱的人士先打。他指，外國有研究指可同時接種新冠疫苗及流感疫苗，認為可考慮同日接種。

專訪｜雲頂總裁：增聘空姐空少 料公海遊年底前獲放寬人數至75%

【10:00】自去年初開始，新冠疫情肆虐全球各地，時隔多日，我們依然聽到兩個關鍵詞，經營困難及市民失業。那麼，究竟郵輪停航約一年半，對公司經營模式帶來什麼改變？雲頂集團總裁朱福明透露，雖然疫情下收入減少，但由於郵輪容納人數減半，亦無須遠航，工資、燃油，以及食物成本亦相應減少。



不過另一邊廂，航空業仍處於「冰封時期」，不少航空從業員被解僱。朱透露，由於工作性質相近，郵輪公司一直聘請航空業從業員，成為兼職或長期僱員。而隨著疫情緩和，郵輪公司繼獲批公海遊後，亦再次迎來轉機，他估計港府將於今年聖誕節前，批准船上的人數上限提升至75%。

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疫下無法外遊 本地年輕郵輪客大增三成 雲頂總裁稱復航後班班爆

【10:00】歷經去年初「鑽石公主號」船上爆發新冠肺炎後，隨著本港疫情逐漸緩和，政府終於批准郵輪公司復航。其中，以香港為發展基地之一的雲頂集團，旗下的「雲頂夢號」亦於今年7月30日順利啟航。



雲頂集團總裁朱福明表示，復航後每個航次均爆滿，9月及10月大部分航次亦已售罄。當中以本地年輕旅客、留港的外藉人士的比例顯著上升，增幅約兩至三成。他認為，客源的改變與疫下市民無法外遊有關，成為旅遊業界的奇葩。

雲頂集團總裁朱福明表示，復航後每個航次均爆滿，9月及10月大部分航次亦已售罄。（張浩維攝）

葉劉試「溝針」抗體升至近2萬 促政府讓需要出境人士打第三針

【09:21】政府專家將開會商討是否需要接種第三劑新冠疫苗，行會成員，立法會議員葉劉淑儀今日（20日）在港台節目《千禧年代》指，早前溝針打第三針復必泰疫苗後，抗體水平由9月時最低的59，升至10月中時的約1.78萬。她指，聽聞年輕人接種復必泰後反應大，因此「想試下溝針」，又希望政府可考慮讓有需要外出營商的市民盡快接種第三針疫苗。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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強制檢測｜東華三院群芳幼兒園上榜 師生最遲周四檢測

【00:01】食物及衞生局昨晚（19日）刊憲，將東華三院群芳幼兒園、十八鄉鄉事委員會公益社小學二年級，納入強制檢測。任何人於指明期間，曾逗留超過兩小時，須在10月21日(周四)或之前接受檢測。

▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.19｜蒙古返港童確診 瑪嘉烈醫院漏報針後面癱個案

新冠肺炎｜今增2宗輸入個案帶變種病毒 3歲女童蒙古抵港確診

新冠疫苗｜市民接種後面癱 申保障基金被拒 揭瑪嘉烈醫院無呈報

新冠疫苗｜單日4100人打首劑 接種率微升至67.9%

通關｜港府未定與內地通關方案 鍾國斌：考慮到幾時 何年何月？

政府公布新一輪檢疫酒店名單 增四酒店應付聖誕、農曆新年回港潮

聖誕新年料回港人數多 酒店業：下輪檢疫酒店增2000房多為中低價

新世界維港渡海泳擬12月12日復辦 參加者須打齊疫苗兼檢測呈陰性

美酒佳餚巡禮11月舉行 400餐廳提供優惠 再度不設中環主場

除夕煙花連續第三年取消機會大 旅發局：正籌備另一大型實體活動

粉嶺浸信會呂明才幼稚園爆發上呼吸道感染 20學童中招

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼

