65歲文員生日變失業　怨政府「帶壞頭」製年齡歧視：經驗無用架喇

本港經濟現復甦苗頭，各行各業都開始招聘人手，有機構今日（7日）為50歲以上人士舉辦招聘會，吸引18間餐飲、保安、樂園、食品生產等行業公司提供即場面試。不過，有年屆65歲女求職者就慨嘆，不少公司跟隨政府步伐，不聘請年滿65歲以上人士，日前剛生日的她因而淪失業大軍，批評政府「帶壞頭」，忽略一班有工作能力的人士：「咩都有得返轉頭，就係年齡無得返轉頭，經驗無用架喇，年齡最實際。」



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50+招聘會提供2700個職位 場內人流多

耆康會今日舉行「有「職」可尋50+就業招聘會」，提供超過2,700個全職兼職及短期的職位空缺，現場有18間公司提供即時面試，保安員月薪介乎15320至18230元、政府外判體溫監察員8150至8350元、日式百貨壽司部主管1.8萬元至2.2萬元、米線食物生產員1.3萬元，吸引不少50歲以上人士參觀。

工作狂怨搵工難：4號65歲生日 7號就嚟搵工

今次招聘會人流比之前的招聘會多，65歲的陳太表示原本有一份全職及兼職，但因年屆65歲而不獲續約，自言是「工作狂」的她不能停下來，希望可以找到全職的文職工作：「我4號先65歲，今日7號就嚟搵工！」

不過，陳太心儀的政府外判公司、文職公司都指跟政府規矩，只聘用65歲以下人士，她批評政府「帶壞頭」：「政府政策淨係幫年輕人，我哋啲65歲仲有工作能力嘅就無幫助。」

咩都有得返轉頭，就係年齡無，我後生個個爭住請我，我話你聽，（依家）經驗無用架，年齡最實際，個個都話有能者居之，我以前份工負責文書守尾門，啲後生好多甩漏都係我執手尾，依家就話年紀太大唔請。 求職者陳太

陳太愈講愈勞氣：「咩都有得返轉頭，就係年齡無得返轉頭，我以前後生個個掙住請我，我話你聽，經驗無用架，年齡最實際，個個都話有能者居之，我以前份工負責文書守尾門，啲後生好多甩漏都係我執手尾，依家想做返類似都話太大唔請。」

同樣65歲的蘇先生退休前在西餅店做師傅，他指希望退休後有點「細藝」，想在麵包店找一份工時短的兼職：「唔想咁困身，都想周圍去下。」

隧道公司資方讚50歲以上人士較穩定 不會經常轉工

在現場設攤位的隧道公司職員指，50歲以上人士雖然年紀較大，但具工作經驗，且較為穩定，不會時常轉工：「例如請司機咁，咩年齡都得，但後生司機容易跳槽，年紀大就少啲。」

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