渣打馬拉松．交通篇｜周六晚起全港多處封路　港鐵頭班車提早開

渣打馬拉松將於本周日（24日）復辦，由於今年比賽路線將涉及多區主要路段，選手及市民出門前要留意，由於周六（23日）晚上11時30分起，全港多處會分階段實施封路及交通改道措施，另有230條巴士線及40條專線小巴路線要改道、縮短服務或暫停服務安排。

運輸署預計，全港多處交通會顯著擠塞，呼籲市民及早計劃行程，盡量利用鐵路服務。港府預計封路安排，將至周日（24日）下午約4時30分才解封。



比賽當日凌晨，港鐵8條鐵路的頭班車會提早開出，屯馬線及東鐵線頭班車提前在凌晨3時25分開出，亦會有5條特別巴士線接載跑手到起點。



今年全馬路線將以尖沙咀彌敦道作起點，經西九龍公路及昂船洲大橋，過汀九橋後折返西九龍並沿西區海底隧道過海到港島，並以維多利亞公園作終點。半馬路線與全馬類似，但於青葵公路作折返點；十公里比賽則以西隧為起點，前往維多利亞公園。

周六晚11時半封路 涉多條主要幹道 西隧往九龍照常行車

運輸署指，周六晚上11時30分起會開始封路，油尖旺各區的亞皆老街、彌敦道等，以及長沙灣、葵青區亦有多條公路，以至汀九橋、昂船洲大橋均會封閉，但運輸署強調不會影響前往機場的車輛，但經屯門公路或大欖隧道往機場，就會改路。

西隧往九龍方向會繼續行車，而往港島方向管道會在周日淩晨零時45分起封閉。

封路料至周日下午4時半 近270巴士小巴受影響

受封路影響，有約230條巴士線及40條專線小巴線要分階段實施改道、縮短服務或暫停服務安排，直至道路於星期日重開。封路期間，位於封路地區內及鄰近地區的巴士站、的士站、的士上落客點、公共小巴／專線小巴站、路旁停車位、私人停車場將因應情況暫停使用。

政府預計封路安排將至周日下午約4時30分，運輸署呼籲市民當日盡量使用鐵路服務，並留意改道及車站位置變動。

港鐵8鐵路線提早服務 5條特別巴士線載大西北跑手

為方便分別在早上5時45分及6時正起跑的全馬和半馬跑手到彌敦道起點，以及早上5時45分在西隧起跑的10公里參加者，8條鐵路線會提早開出，而屯馬線及東鐵線最早的頭班車會在凌晨3時25分開出；5條特別巴士服務亦會由荃灣、屯門、天水圍開出，前往彌敦道和西隧。

九巴表示，除了提供其中3條特別路線外，跑手亦可以乘搭12條深宵巴士線，在紅磡海底隧道收費廣場下車後跑行前往彌敦道起點。

▼周日港鐵頭班車時間▼



東鐵線︰3:25am 上水站



屯馬線︰3:25am 屯門站出發／3:25am 烏溪沙站出發



東涌線︰3:40am 東涌站出發／4:05am 香港站出發



觀塘線︰3:46am 調景嶺站出發／4:08am 黃埔站出發



荃灣線︰3:55am 荃灣站出發／4:22am 中環站出發



港島線︰3:56am 柴灣站出發／4:08am 堅尼地城站出發



將軍澳線︰3:57am 康城站出發／4:00am 寶琳站出發



南港島線︰4:02am 海怡半島站出發



▼九巴及城巴提供巴士線詳情▼

