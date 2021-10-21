渣打馬拉松2021｜程小雅首次「跑」半馬　望超越2018年競步速度

香港馬拉松2021本周日（24日）上演，在東京奧運出戰女子20公里競步的程小雅，也會首度挑戰以跑步方式完成半馬拉松。

男子組合C AllStar兩位成員陳健安（On仔）及梁釗峰（釗峰）亦會參賽。



程小雅將首度挑戰以跑步方式完成渣馬半馬拉松。（盧翊銘攝）

程小雅雖然並非首次參加渣馬，卻將會是第一次以跑步方式作賽，她曾在2018年參加半馬賽事，卻是以競步方式作賽，「當時的時間是1小時46分，（跑）應該會比這時間快。」她認為自己懂得競步技術是一大優勢，「若大腿肌肉疲倦時就可以轉用膕繩肌（Hamstring），我跑得攰時可以行、行得攰也可以跑，有着數！」

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不過要跑半馬，對小雅來說也並非輕鬆事，為了渣馬，她在奧運後回港並完成隔離後，花了6星期訓練，「都是跑步、沒有競步。跑步大腿好累，因為用好多大腿肌肉，但現在適應了，我有游水和做重訓去訓練。」她同時有在體院的運動科學中心作測試，「看看乳酸和心率在某個步速是什麼，所以也有概念要用什麼速度。」惟她因從未跑過全馬，只有在過往競步訓練時每周跑一次10公里作恢復，無法預測自己的成績。

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C AllStar成員陳健安（On仔）及梁釗峰（釗峰），分別出戰渣馬男子半馬拉松及10公里賽。（盧翊銘攝）

C AllStar成員陳健安（On仔）及梁釗峰（釗峰），會分別參加男子半馬拉松及10公里賽，On仔認為有了渣馬這目標令生活習慣也起了變化，每一至兩天便會跑，「感覺像準備演唱會時，但會多吃碳水化合物，應付較長的賽事」。

釗峰的10公里的個人最佳時間是53分鐘，他希望以相若時間完賽，有跑山的他每星期上山3天，「但也會選擇較平坦的道路，再練少許斜路，去應付渣馬的路段。」

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