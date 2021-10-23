渣打馬拉松｜跑手賽前check list　訓練不足易拉傷醫生籲量力而為

因疫情停辦一屆的渣打馬拉松，將於明天（24日）復辦。賽前倒數最後一日，跑手們要做好各項準備。疫情關係有跑手或會疏於操練上陣，中文大學醫學院矯形外科及創傷學系助理教授凌家健接受《香港01》訪問表示，跑手訓練不足，肌肉不習慣高強度的長跑，拉傷肌肉的風險較高，亦可能引發筋膜炎、甚至令阿基里斯腱撕裂受傷，故提醒應量力而為，若感到不適勿強行完成賽事。



四項常見跑手下肢受傷要留意

跑手訓練不足容易在比賽中受傷，凌家健稱，「本身肌肉唔習慣呢個強度、長度嘅比賽，拉傷肌肉機率高好多，越累保護能力就越低」，而下肢受傷機會多於上肢，跑手常見下肢傷患包括：

1)阿基里斯腱(即腳踭位置)本身有痛楚的跑手，在高強度的跑步比賽中有機會「啪一聲」撕裂

2)筋膜發炎

3)半月板、膝蓋勞損

4)大腿肌肉拉傷、撕裂，特別是變速時候

腳痛、腰痛、狀態差勿勉強完成比賽

凌家健建議跑手穿著常用的裝備出戰，避免穿新裝備再適應，若當日感覺腰部及膝蓋等位置有痛楚，甚至傷風感冒不是理想狀態跑步，上場比賽要量力而為，「做運動都係為健康，都要喺安全狀態下做，覺得唔舒服無乜理由夾硬完成。」

賽前早餐忌吃高纖維食物

中文大學教育學院體育運動科學系副講師、前香港全馬精英運動員周子雁表示，明日早餐要吃平時習慣的食物，忌食高纖維的食物，減低跑步期間因腸道不適要如廁機會，建議可飲果汁及咖啡，不要食生冷食物；比賽期間經過水站，即使不口渴都要飲水避免脫水。

周子雁建議跑手們要注意保暖，「提早到場熱身，帶定外套、長褲等身體熱咗先除，今年無得即場寄存行李，帶啲掉得嘅舊衣物，或者用大垃圾膠袋都可以保暖」，完成賽事後要全第更換乾爽衣物。

賽後輕按摩肌肉兼補充飲品

完成賽事後忌太激動興奮，周子雁稱：「跑完唔好跳，肌肉好疲勞，好開心一跳就拉親。」她建議跑手可以行下放鬆、輕輕按摩肌肉，之後飲用一些補充飲品，「（全馬選手）食唔到硬嘢，要飲流質嘢，四至六小時後就好肚餓，但都唔好因為唔肚餓就唔食嘢」，如果下雨亦可以戴帽作賽，「濕頭頂易感親。」明日天氣較涼有助提升表現。

跑手Check List：

．修剪好腳甲避免比賽途中爆甲

．出門前早餐宜飲果汁、食麵包

．多帶後備口罩、如有雨可戴帽

．起跑前要注意保暖，宜穿可丟掉的舊衣物或用大垃圾膠袋保暖

．比賽中途即使不口渴，經過水站都要適量飲水補充水份

．完成比賽後輕按肌肉放鬆，補充飲品及進食