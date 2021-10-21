乙型鏈球菌｜新界魚農指八成半淡水魚來自廣東︰本地魚一定冇問題

本港兩個月期間錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，衞生防護中心調查發現部分病人曾接觸鯇魚等淡水魚。醫管局昨日（20日）指，至今已向衞生防護中心通報了79宗感染個案，其中34名病人已經出院，七名病人死亡，佔約一成。

有本地魚農指，香港約有八成半的淡水魚來自內地，當中廣東省順德區佔最多。而漁護署每半個月檢測魚塘的水質，認為問題與本地淡水魚無關，指個案或與其他因素相關。亦有批發商指，內地每日約有幾千斤淡水魚，運至香港主要的兩個魚欄。換言之，感染源頭或由該兩個魚欄，透過淡水魚分散至全港各地。



有本地魚農指，漁護署每半個月檢測魚塘的水質，認為問題與本地淡水魚無關。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日表示，短時間內出現爆發性群組，屬不尋常事件，有需要調查有關淡水魚或其他源頭。而港大感染及傳染病中心總監何栢良昨亦稱，部分個案患者僅30多歲，任職廚師，沒長期病，懷疑在劏魚或清潔生魚時感染。

香港新界養魚協進會理事長黎樹祥指，香港約有八成半的淡水魚來自內地，當中廣東省順德區佔最多。而本地魚塘採用傳統養殖方法，每半個月被漁護署檢測水質，而乙型鏈球菌個案爆發後，該署亦立即再到魚塘檢測，因此他認為個案與本地淡水魚無關，或與街市水質或其他因素相關，「本地魚一定冇問題。」

黎亦提醒市民，本地魚塘出產的淡水魚以烏頭、大頭鯇魚為主。而本地淡水魚經檢測後，將掛上標籤，能讀取養殖魚的來源、食品安全檢測結果、養魚場資料及聯絡方法等。他亦指，平日在魚塘帶上手套工作，亦會被淡水魚刮傷，認為若淡水魚帶有乙型鏈球菌，街市魚販亦難以相安無事。

已退休的前元朗鮮魚行商會總務副主任梁冠榮指，內地每日約有幾千斤淡水魚，運至香港主要兩個批發淡水魚的魚欄，包括長沙灣魚市場、雞地的元朗臨時鮮魚批發市場。不過入行多年，他稱已少見不怪，指乙型鏈球菌個案為常見，「久唔久會發生，咪又係咁，過一排就冇事。」