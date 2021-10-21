乙型鏈球菌｜楊屋道街市淡水魚檔生意跌八成　檔主：有菌都冇辦法

本港40日內錄得近79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，衞生防護中心調查發現，部分人病發前曾經接觸鯇魚等淡水魚。醫管局昨日（20日）表示，有7名病人死亡，佔感染個案約一成。



《香港01》記者記者今早（21日）分別到楊屋道街市及元朗鮮魚行視察，其中楊屋道街市多個魚檔如常營業。有淡水魚檔檔主指，當局公布消息後，生意額大趺近七至八成；強調檔口一向做足衞生措施，對於生意大受影響感無奈。



至於雞地元朗鮮魚行內，有逾30間批發魚檔，早上全部均未見營業。有個案曾到訪的「佳得香港實業有限公司」檔口同樣無人，店鋪亦沒有被圍封，魚缸內未見有魚。



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衞生防護中心日前公布，部分個案曾到訪荃灣楊屋道街市及元朗「雞地佳得香港實業有限公司」；病發前曾接觸鯇魚等淡水魚，亦有人處理生魚時，手上帶有傷口。患者主要出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或膿腫／蜂窩組織炎等症狀。

位於近街市門口當眼處的淡水魚檔，人流明確較疏落，但鄰近出售冰鮮魚的魚檔則人頭湧湧。（曾凱欣攝）

大部分魚檔職員戴上套 未見有人徒手「揀魚」

記者今早（21日）到楊屋道街市，多個魚檔如常營業，大部分魚檔職員都有戴上膠手套，亦未見再有顧客徒手「揀魚」。位於近街市門口當眼處的淡水魚檔，人流明確較疏落，但鄰近出售冰鮮魚的魚檔則人頭湧湧。

淡水魚魚檔生意趺近八成

售賣淡水魚的檔主李先生指，當局公布消息後，生意額大趺近七至八成，直言「你見到有幾多人啦」。他又指，檔口一向做足衞生措施，包括要求員工戴上手套，每日收檔後亦會清潔檔口，又禁止客人徒手接觸淡水魚：「一定唔比人揀，一直唔比人接觸（淡水魚）， 驚衞生問題。」

對於生意大受影響，李先生感到無奈，「安全措施已經做足，有菌都冇辦法」，又指客人買魚後如何處理難以控制，對爆發個案亦感無可奈何。他又透露，當局未有通知其檔口有魚類染出乙型鏈球菌。

荃灣街坊卓先生指，不時會到楊屋道街市購買淡水魚，但留意到消息後，暫打算改為購買黃花魚等的咸水魚。（曾凱欣攝）

街坊：人揀完我又揀唔衞生

荃灣街坊卓先生指，不時會到楊屋道街市購買淡水魚，但留意到消息後，暫打算改為購買黃花魚等，又留意到今日淡水魚檔的人流明顯大減，形容「平時圍滿人」。有個案因為處理生魚時手上帶有傷口致染病，卓先生表示，日常買魚時很少會徒手接觸魚塊，「人揀完我又揀，唔衞生」。

他指，過去處理生魚時不會特意戴上手套，但留意到今次出現死亡個案：「咁多人死咗有啲擔心，原來咁高風險」，故今後打算先戴上手套。至於被問到有何「揀魚」心得，他就笑言，「一般邊識揀，通常靠估估吓，見幾靚、眼碌碌就買」。

有市民照常購買淡水魚 稱相信當局會加強檢驗

雖然有人轉買咸水魚，但亦有市民照常購買淡水魚。袁女士指，有留意到淡水魚染出乙型鏈球菌的消息，但相信當局在淡水魚入口上有嚴格監管，加上現個案後應該會再加強檢驗，故不太擔心。不過，她在記者口中方得悉有死亡個案，指「聽完一定更擔心」。但袁女士表示，平時處理魚類時因為覺得腥味重，一定會先戴上手套，在街市亦不會徒手接觸。

雞地佳得批發魚檔未見圍封 魚缸不見有魚

《香港01》記者今早到雞地元朗鮮魚行，內有逾30間批發魚檔，列在兩排兩層高的鐵皮搭建物，每間均備有大魚缸，全部均已下班。佳得香港實業有限公司位處近中間位置內亦無人，店沒有被圍封，魚缸的換氣設備仍開着，但未見水內有魚。附近有其他魚檔員工指，早前有看到衞生署人員到訪該店，但記不清時間，當時亦不知是否與乙型鏈球菌爆發個案有關。

粥店職員憂生意受影響：「少咗人叫生魚粥」

有個案因為進食生滾魚腩粥後感染，有粥店職員指，得悉消息後擔心生意受影響，「點樣唔擔心」。他又透露，平時有不少顧客會點選生滾魚粥，但近日「少咗人叫」。被問到會否烹煮時會否更留意魚類有否徹底煮熟，他就形容「平時我哋煮熟過頭𠻹」。