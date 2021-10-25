全球供應鏈大混亂　罐頭商會憂物價續升︰豆豉鯪魚50蚊都買唔到

新冠肺炎疫情肆虐全球近兩年，所帶來的骨牌效應，早已蔓延至航運業。全球百物騰貴，英國上月更因二氧化碳供不應求，令汽水、啤酒等貨品短缺。其實，香港亦難以獨善其身，從家家戶戶必吃的泰國米，以致豆鼓鯪魚罐頭，種種貨品的成本價，已在稍然無聲不斷攀升。

港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良透露，自疫情爆發以來，泰國米價飆升七成，現時本港僅得兩成大米來自泰國，佔七成來自越南。而豆豉鯪魚等罐頭來港近乎天價，「如果唔係國家補貼，你根本係買唔到罐頭，豆豉鯪魚？我諗你50蚊都買唔到。」



自疫情爆發以來，泰國米價飆升七成，現時本港僅得兩成大米來自泰國，佔七成來自越南。（資料圖片）

香港麥當勞早前宣布暫停供應脆香雞翼，令不少市民感到晴天霹靂。目前，本港糧油供應貌似穩定，其實潛藏暗湧。脆香雞翼缺貨一事，背後正反映全球供應鏈混亂、航運延誤嚴重，世界各地的餐飲業已飽受衝擊，香港亦無可倖免。乃至上月中秋節，本港水果批發商亦因此迫不得已，數十年來破天荒，首度改用空運水晶梨到港。

貨物運輸成本估計最少增三成

在批發界打滾多年的葉本良坦言，全球物流供應的情況非比尋常，航運延誤的情況由多個因素組成，就如骨牌效應，一環接一接無法遏止，貨物運輸成本估計最少增三成。他解釋，由於部分國家爆疫以致封城，令當地的人手短缺，農田或工廠未能及時收成或製作產品，以致錯過船期。然而，農作物收成時間有限，枯萎後則不能再加工成為食品，食品亦欠缺工廠生產的紙箱、玻璃樽等包裝工具，意味整條生產線宣告癱瘓。

「好似我哋酒類為例，舊年疫情冇人開工，外來勞工入唔到嚟。成間工廠停喇，邊個去摘提子？冇人摘提子變咗骨牌咁，冇原材料又點釀酒？但嗰啲葡萄園唔會等你，提子繼續生，但等你開返城已經係兩三個月後，提子已經唔用得要丟。就算你有原材料都好，你都搵唔到紙箱，搵唔到玻璃樽。好多問題㗎，日日都有新㗎！」

港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良。（余俊亮攝）

中美貿易戰令貨櫃猶如「單程機票」有去無回

而中美貿易戰，更是壓倒駱駝的最後一根稻草。根據澳洲葡萄酒協會最新數據顯示，截至9月30日，因內地過去一年由於施加重關稅，澳洲往中國出口的葡萄酒銷售額下降77%，整體出口更下降24%，創5年來新低。然而香港對澳洲葡萄酒的需求卻增長135%。

雖然內地與澳洲的角力，澳洲特產的龍蝦、紅酒等只能滯港促銷，令港人「冷手執個熱煎堆」成為得益者。但實際上批發界有苦自己知，葉本良透露，貿易戰令歐美各國來港的訂單減少，貨櫃猶如「單程機票」有去無回，令運輸的成本大增。他慶幸香港是國際物流中心，「唔係嘅話根本好多船唔想埋嚟香港，佢唔會想吉船運返過嚟，咁成本轉嫁畀邊個？」

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泰國米價飆升七成 港七成米來自越南

而百物騰貴的情形不僅於此，五豐行今年亦第二度加價，指因應活牛行情上漲，加上養殖成本日增，於上周四（21日）提高活牛批發價。其實罐頭亦有近似的情況，葉本良以豆豉鯪魚為例，原來內地罐頭外銷到港，須被徵收17%增值稅，加上人民幣與港幣約15%的匯率差額，罐頭來港的成本近乎天價。「如果唔係國家補貼，你根本係買唔到罐頭，豆豉鯪魚？我諗你50蚊都買唔到。」

同時在疫情爆發前，航運業日漸式微，難以應付突如其來的運載量。其實，港人常吃的泰國米，屬戰略性物資之一。每艘從泰國到港的貨輪，均設有配額制度。葉本良透露，由於泰國早前爆發疫情及水災，泰國米價飆升七成，現時本港僅得兩成大米來自泰國，佔七成來自越南，以食肆及酒樓購入為主。

罐頭商會感嘆︰唔知聽日會發生咩事

全球物資嚴重短缺、運輸成本不斷攀升，葉本良坦言已無法想像接下來的發展，「我哋唔知下批貨幾錢上船。」相比疫情爆發前，每箱貨櫃的價格飆升10倍，增至約1.8萬元美金（約14萬港元）。不過在貨輪面前，有錢亦不能解決問題，就如大米設有限額，高科技產品亦同樣。「每架船有quota，一錯過就冇，等下一個月船期。舊時好多靠空運，而家成個空運都冇咗，高科技嘢全部落去船，一爭咪出事囉。」

葉本良多次感嘆港人身在福中不知福，於後新冠時代，仍然能享用來自全球各地貨品。然而，骨牌效應已逐漸影響我們日常的生活。例如本港雖然有過百款啤酒售賣，即使當中一至兩款缺貨，僅輕微影響市民的選擇，但背後卻是一個警號。「斷一兩隻（貨品）你或者唔覺，我哋呢行就知道問題愈黎愈嚴重 ，因為你都唔知聽日會發生咩事。」