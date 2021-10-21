國泰推網購平台可用里數加現金付款　電子產品、國泰精品一律有售

新冠肺炎疫情下航空公司經營困難。國泰航空公布，推出全新網購平台，貨品包括電子產品、家品傢俬，以及國泰專屬精品，包括模型客機，及利用制服再造的咕𠱸等。顧客可全用里數兌換，亦可使用「里數加現金」組合付款。

國泰又表示，將於明日（22日）至31日於金鐘太古廣場舉行期間限定快閃店，展示網購平台精選產品。顧客於快閃店購買在場展示的產品，均可享8折優惠。



國泰公布推出全新網購平台，顧客可購買本地度假遊、美酒佳餚等不同產品。從其網頁中所見，產品包括最新的iPhone 13、雪櫃、遊戲機、護膚品及香水等，另外亦有不少國泰特色紀念品。購物同時亦可賺取里數，顧客於網購平台購物，每消費5元即可賺取1里數。此外，渣打國泰Mastercard信用卡持卡人，每消費現金3元更可再享額外1里數。

國泰又推出一個工作天內送遞服務，貨品價格亦已包含運費。而由10月25日至11月11日則舉行「雙11大購賞」，精選產品低至55折優惠，而每消費2,000元或20,000里數，亦可賺取1,100里數獎賞。

周五起金鐘太古廣場設限定快閃店

國泰又將於10月22日至31日於金鐘太古廣場舉行期間限定快閃店，展示網購平台精選產品。顧客於快閃店購買在場展示的產品，均可享8折優惠。此外，現場還設有互動遊戲、精彩贈品、社交媒體活動等。每天用現金付款消費最高的顧客，更可獲贈20,000里數獎賞。