綠置居2021｜逾2000伙單位今年預告發售　向隅者未來仍有靚盤可揀

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃/綠置居計劃20/21】新一期綠置居包括鑽石山啟鑽苑、上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位，以及約800伙租置屋邨貨尾單位，攪珠結果已在今日（10日）出爐。

不過，未能「中籤」的申請者亦毋須灰心，政府已預告今年會再有逾2,000伙綠置居單位應市，加上未來數年仍會有多個新公屋項目落成，當中不乏市區盤、山景盤等，料日後或有潛力被撥作綠置居出售。



深水埗區白田邨正分期推行重建計劃，料部份期數可在2020/21年提供公屋或綠置居單位。（資料圖片）

特首林鄭月娥曾在2020年的《施政報告》提及，今年將會分期出售約4,700伙的綠置居單位，當中首批約2,100伙會在今年5月推出，即今日剛完成攪珠的鑽石山啟鑽苑。換言之，今年仍會有逾2,000伙綠置居單位應市。

雖然政府至今仍未宣布新的綠置居項目，但參考資料，當中不少公營房屋項目有機會「上榜」。

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白田邨重建 位處市區、近鐵路站

翻查房委會資料，深水埗區白田邨正推行重建計劃，並分期發展，當中不同期數的單位，預計於2020／21年或2023／24年峻工。

雖然至今未有公佈新的綠置居項目，但整個白田邨重建項目龐大，未知會否撥部份出租公屋單位作綠置居。而白田邨位處市區，鄰近石峽尾站，相信對買家有一定吸引力，亦符合綠置居選址的準則。

油塘項目或有機會望海

至於位於觀塘區的鯉魚門邨第四期，選址同樣位處市區，政府正擬興建三幢公屋或綠置居，以提供約2,000伙住宅單位。資料顯示，項目計劃在2023／24及2024／25年期間，各自落成約1,000伙公屋或綠置居單位。

資料顯示，地盤前方正是避風塘，日後部份單位或可享海景。不過，由於前方已興建了私人住宅海傲灣，故海景很大機會被避擋，料只得部份高層單位有機會望海。

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大埔項目近蝴蝶保育區 可望翠綠山景

另外，位於葵青區的麗祖路項目，料可提供800伙公屋或綠置居單位，料在2022／23年峻工。該項目屬單幢式設計，依山坡而建，雖然交通或較不便，但景色開揚，旁邊亦有麗瑤邨、翠瑤苑等。

此外，大埔第9區地盤亦正興建約6,700伙公屋或綠置居單位，料同樣在2022／23年峻工。翻查資料，地盤正興建8幢大樓，由於該址毗鄰大埔鳳園蝴蝶保育區，料不少單位可享翠綠山景，加上地盤鄰近富亨邨，故現時地盤命名為「富蝶邨」，不知日後會否將部份大廈撥作綠置居。

大埔第9區地盤正興建8幢住宅大樓，由於地盤毗鄰大埔鳳園蝴蝶保育區，料不少單位可望遼闊山景。（資料圖片）

▼綠置居啟鑽苑平面圖▼



▼800伙租置屋邨貨尾單位資料▼



部份租置計劃貨尾單位內櫳



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鑽石山綜合發展區或再無綠置居

至於今期綠置居最矚目的啟鑽苑，旁邊亦有今期居屋啟翔苑，它們同樣是前大磡村的鑽石山綜合發展區內項目，而地盤還剩有兩幢作公屋出租。

至於該兩幢公屋會否有機會轉作綠置居？資料顯示，兩幢公屋分別命名為啟宏閣和啟雋閣，房委會已為它們釐定租金，並已開始預配單位，故或「無望」轉作綠置居發售。