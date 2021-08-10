綠置居2021｜啟鑽苑攪珠結果出爐　解構邊個號碼有機會揀樓做業主

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃/綠置居計劃20/21】新一期綠置居攪珠結果已塵埃落定，房委會將在10月起安排選樓。今期除推售鑽石山啟鑽苑、上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位外，更首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位。

不過，到底抽中那個號碼才有份揀樓？根據今次申請數字，一般申請者只要是頭5個號碼，即持有(54、23、20、49、60)均有機會；單身申請者則只有頭2個號碼，才有機會做業主。



根據電腦攪珠結果，首5個號碼分別為54、23、20、49、60；第6至10個號碼則為21、57、68、25、70。由房委會發出的確認書編號的最後兩個數字，便是對應攪珠的號碼，假設號碼是54，代表你有機會於第一組揀樓。

今期綠置居共接獲7.2萬份申請 ，房委會資助房屋小組主席黃碧如指，當中一人申請者有1.3萬人，而屬於「家有長者優先選樓計劃」的申請則有3.1萬份，即一般申請者約有2.8萬份。

房委會在網上直播攪珠，圖為首10個號碼。（網上截圖）

選樓時可選綠置居或租置單位

今期綠置居包括鑽石山啟鑽苑共推售2,112伙，而重售單位蝶翠苑及青富苑亦有525伙，連計出售租者置其屋計劃屋邨的約800伙回收單位，即今期綠置居合共發售3,437伙。

申請者選樓時，可揀選綠置居單位或租置計劃回收單位。不過，可供出售的租置單位將於開始選購單位前才會公布資料。

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循「家有長者」計劃 要抽中首2個號碼方有機會揀樓

今期綠置居中，「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者設有800個綠置居單位配額。由於今期「家有長者」共接獲3.1萬份申請，同樣要抽中首2個號碼才有機會揀樓。

根據綠置居的選樓程序，當公屋和石籬中轉房屋的家庭清拆戶揀樓後，便到「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者選樓，故「家有長者」的中籤者相對較容易揀到心儀單位。

至於緊接「家有長者」揀樓的其他家庭申請者，由於設定的配額只適用於綠置居單位（即約2,637個啟鑽苑、貨尾青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位），故扣除一人及「家有長者」的配額外，料仍剩1,537個單位。

若計及800個租置單位，由於「其他家庭」接獲2.8萬份申請，即要抽中首8個號碼有機會揀樓。

申請數破紀錄 料會再推租置單位

今期綠置居申請數目打破過往紀錄，黃碧如估計因經濟及疫情漸為穩定，亦因啟鑽苑及租置單位有一定吸引力。她指，房委會日後會視乎回收單位數目再推售租置單位。她又指，貨尾青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位中，部份為面積約百餘至二百平方呎的單位，適合一人申請者選購。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉指，今期綠置居申請數目多，估計與推出租置單位有關，建議房委會應視乎銷情，其後加推租置單位數目。他估計啟鑽苑及租置單位會先售完，不過對上期貨尾單位銷情不樂觀。

綠置居恆常化後首個項目、於2019年推售的長沙灣麗翠苑接獲逾4萬份申請表；而上期於青衣青富苑及柴灣蝶翠苑，則接獲約4.8萬份申請表。

▼綠置居啟鑽苑平面圖▼



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▼800伙租置屋邨貨尾單位資料▼



單身人士單位配額300伙

由於一人申請者有1.3萬人，而房委會預留300個單身單位配額，即單身人士抽中首2個號碼才有機會揀樓。



不過，由於單身人士的選樓次序排到最後，即他們只能挑選最後被揀剩的300伙綠置居單位，故選中心儀單位的機會或較細。

部份租置計劃貨尾單位內櫳

