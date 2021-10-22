泰國下月起開關　打齊針港人可免檢入境　惟返港需酒店強檢21日

想到泰國自由做Spa、出外暢泳可有機會了，泰國政府昨日（21日）宣布，自11月1日起，46個低風險國家及地區的旅客，只要完成接種疫苗就能入境泰國免隔離，當中包括香港及中國大陸。旅客登機前必須在名單上的國家或地區逗留滿21天，完成疫苗接種滿14天，在出發前72小時做過新冠病毒核酸檢測等程序便可自由活動。



可是，本港的出入境防疫規定，泰國屬高風險的A組指明地區，入境旅客須出示認可疫苗接種紀錄外，落機後需要到酒店強制檢疫21日，即若到曼谷玩7天，市民共要花上28日假期，真正的「悠長假期」。



另外，泰國疫情持續，昨日 (21日) 增加9,727個確診個案，當中9,630為本土個案， 73例死亡。新增的本土個案中，個案最多為曼谷的1,010人，其次是南部的惹拉府，有653個案。



曼谷唐人街件事主要做當地人生意，熙來攘往。（胡慧沖提供）

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泰國政府昨日（21日）宣布，自11月1日起，46個低風險國家及地區的旅客，只要完成接種疫苗就能入境泰國免隔離，當中包括香港勿及中國大陸。

但想率先到泰國旅遊的市民要留意，根據本港的出入境防疫規定，泰國屬高風險的A組指明地區，入境旅客須出示認可疫苗接種紀錄外，落機後需要到指定酒店強制檢疫21日，期間亦要接受6次強制檢測，完成檢疫後要自行監察7天，以及在抵港的第26天到社區檢測中心接受強制檢測，即要參與7日曼谷遊，打工仔前後要花上28日假期。

泰國外交部部表示，旅客登機前必須在名單上的國家或地區逗留滿21天，完成疫苗接種滿14天，在出發前72小時做過新冠病毒核酸檢測，以及有保額5萬美元（即約39萬港元）的醫療保險，經飛航抵達泰國後，需要再做一次核酸檢測，抵達當天必須在旅館等待檢測結果，確認無受染疫後不需要隔離，在泰自由行動。

泰國總理巴育於上周一（11日）表示，已指示疫情指揮中心和公共衞生部作出上述入境免隔離的規劃，本周四（21日）泰國外交部公布完整低風險國家及地區的名單，當8時包括中國大陸、香港、英國、美國、澳洲、新加坡、南韓、日本、新西蘭、歐盟多數國家等共46個國家和地區，然而，台灣「榜上無名」。泰國當局稱，泰國政府會在12月1日和明年1月1日再更新名單，而所選的地域為疫情指揮中心決定。

另外，泰國疫情持續，昨日 (21日) 增加9,727個確診個案，當中9,630為本土個案， 73例死亡。新增的本土個案中，個案最多為曼谷的1,010人，其次是南部的惹拉府，有653個案。