渣馬2021｜久疏戰陣再上線溫習作戰細節　路上陷阱最易被忽視

相隔超過一年半，長跑盛事再現。久疏戰陣的跑手，就算日夜鍛煉，臨場作戰總有失策時。

香港馬拉松2021本周日（24日）清晨上演，尚有不足三天。保存體力枕戈待旦之際，就讓腦袋運轉，想清楚賽前部署，以及重踏跑道該注意的事。



賽事前：熟讀賽事手冊

本屆賽事因防疫需要，賽事安排改變甚多。不論跑手參戰短或長，首先要溫習整條路線。港馬賽道出名多上、落斜，橋位當風，隧道焗促。打開賽事手冊，「騎呢位」與每一個水站位置，以對半馬以及全馬跑手分配補給位置，尤其重要。

賽事手冊顯示跑道全程高低差，有助了解何時發力與留力。（香港馬拉松官方網頁截圖）

至於10公里，再提一次，今年起步點在西隧九龍入口，不是東區走廊。西隧在賽事前半段，跑手須先落斜後上斜。賽事手冊所載的橫切面圖顯示，須從最低位跑兩公里上兼升近50米，如何應對漫長上斜路段，並從起點跑近4公里才有第一個補給水站，跑手對此不能掉以輕心。

西隧收費廣場近日已換上今屆賽事的廣告板，10公里跑手緊記在此處起步。圖為2019年賽事照片。（資料圖片／盧翊銘攝）

上線前：想清作戰計劃

以往港馬的作戰計劃，大概是留放與補給，今屆需從起跑前開始思考。天文台預測冷鋒到境，跑手上線前更需要考慮保溫。而且，今年不用在賽前寄存行李，跑手戴好手帶與號布，就直接前往起點。跑手如果單刀赴會，無人陪伴，應想清楚有什麼必須帶備。

就寢前，應先收拾好所需物資，諸如八達通、口罩套、補給品、輕便雨衣等，並且預算交通時間。

一般而言，起床後要預留時間進食熱食，保持身體暖和，而今屆沒有寄存行李的空檔，以往的準備工夫要提早完成，例如容易擦損的部位貼上膠布等。跑手宜在開賽前大約30-45分鐘抵達起點，熱身，包括動態熱身與拉筋，上廁所，以及適應環境。今屆不用寄存行李，跑手應及早計算出發時間。賽事手冊詳列港鐵各路線提早開始服務的時間。

今屆賽事提早寄存行李，在家出門便直接往起點，預算交通及熱身時間要緊。（資料圖片／盧翊銘攝）

賽事中：留神路面陷阱

久疏戰陣，馬路的事跟行人路大有不同。除了熟讀上、落斜，還要留意馬路陷阱。

路上用於反光的貓眼石，跑手一不留神便會「絆倒」。上、落橋與隧道的大斜路，往往有暗斜及彎位，跑手體力不支便容易失控跌倒，尤其半馬和全馬，後段落斜位多，體力消耗太半後更易拉傷。留意上、落橋位前的彎位，往往突然收窄令跑手聚集，容易人撞人。此外，今年為免跑手擠迫，水站枱擺設較往年長。

不想受傷，（資料圖片／梁碧玲攝）

賽事後：留意離場安排

大會考慮防疫及控制人流，維園衝線後設立管制區讓跑手稍事休息。注意離開管制區後，必須戴上口罩，而大會將會派發口罩。由於今屆人數少，終點與領取行李區就在維園硬地足球場。跑手衝線後往前走，就可領取行李，惟留意行李區的關閉時間。

大會手冊提醒跑手，衝線後不宜久留，免得人群擠擁，增加傳播風險。（資料圖片／李澤彤攝）

即睇港馬2021各組別名額、起跑時間及路線圖：（按圖放大）

警方公布渣馬賽事日封路情况（按圖放大）