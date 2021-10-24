海關與食環署聯合行動檢1.7萬隻懷疑走私大閘蟹　市值約153萬元

香港海關與食環署上周五（22日），在文錦渡管制站進行聯合行動，檢獲約1.7萬隻懷疑走私大閘蟹，以及約1.1噸懷疑走私冷凍食品，包括肉類及家禽等，估計市值共約159萬元。海關指， 47歲貨車男司機被捕，案件仍在調查中，而有關聯合行動將會繼續。



▼2021年市民搶購大閘蟹情況▼



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檢獲懷疑走私冷凍食品約6萬元

海關表示，執法人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，發現車上已申報的貨物，檢獲懷疑未列艙單的大閘蟹約1.7萬隻，估計市值約153萬元。至於懷疑未列艙單的冷凍食品，則包括肉類及家禽等，估計市值約6萬元。

另外，檢獲的大閘蟹，並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。而檢獲的冷凍肉類及家禽，同樣沒相關衞生證明書或食環署的書面准許。

海關指，涉案的47歲貨車男司機被捕，案件仍在調查中。而有關聯合行動將會繼續，海關與食環署會保持緊密的情報交流及合作。

走私一經定罪 最高可判罰款200萬元及監禁7年

海關亦提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人輸入野味、肉類、家禽或蛋類，必須提供來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。另外，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解而未有登記下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。