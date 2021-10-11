獅子山風球｜連場豪雨水塘存水升一成　大潭水塘排洪頓變巨型瀑布

熱帶風暴「獅子山」襲港造成狂風暴雨，本港接連兩日經歷黑色暴雨警告及八號風球，帶來連場大雨，多處水浸變澤國。

經歷連場大雨後，本港水塘存水量由約67.67%，大升一成至75.32%，重上七成安全指標。記者今日（11日）到訪大潭篤水塘，洪水在水壩直落而下，頓時變成的澎湃的瀑布，非常壯觀。不少市民前來欣賞，更有人在24年後再次現場感受排洪氣勢，「好興奮！我嚟過好多次（大潭篤水塘），但第一次睇到排洪！」



大潭篤水塘洩洪，洪水在水壩溢流而出，形成澎湃瀑布，現場氣勢十足。（廖雁雄攝）

▼10.11大潭篤水塘滿瀉洩洪 吸引市民打卡▼



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大雨過後，水塘因無法承載更多水量，需要「放水」排洪，當中港島大潭篤水塘便是其中一個熱門拍攝勝地。

現場所見，水塘排水時如水銀瀉地，流水聲震耳欲聾，行人路上亦水珠四濺，帶來難得一見的景色。不少市民特意到場欣賞，許多人舉起手機或相機自拍，亦有人划著小艇遠觀，甚至有人帶著寵物欣賞美景，現場相當熱鬧。

陳先生表示，1997年曾在船灣淡水湖見過一次排洪，不過當時只能在船上觀賞。（廖雁雄攝）

24年後再看排洪：好興奮！

「好興奮！我嚟過好多次，但第一次睇到排洪！」陳先生是現場的「觀眾」之一。他稱本來昨日已打算到場，惟昨天仍然有雨，加上明天有機會打風，於是趁著今天好天氣，便抓緊機會來到現場。

陳先生說，1997年亦在船灣淡水湖見過一次排洪，不過當時只能在船上觀賞，雖然當時流水更壯觀，但今次卻可近距離觀賞，故直言相當興奮。

楊先生帶備相機到場拍攝洩洪。（廖雁雄攝）

「常客」稱不如歷年壯觀

楊先生則是「常客」，過去每年都會到場觀賞排洪，每次都會帶備相機拍攝，今年已是第四至五年，「城市人好難睇見。」

不過，楊先生稱今年不如歷年的景色，因為過去瀑布非常澎湃，流水瀉出時幾乎不見背後的水壩，「啲水多到根本睇唔到幅牆」，故今次有「少少失望」，不過，他稱昨日天氣突然轉好，本來以為今天會錯失機會，怎料仍能見到美景，故直言喜出望外。

大雨後重回七成存水量指標

水務署網頁顯示，截至10月4日，本港水塘存水量約67.67%，較去年同期的82.42%大減。水質事務諮詢委員會前主席何建宗過去接受訪問時曾形容，水塘存水量的「警戒線」是約7成。

不過，本港分別在10月8日及9日經歷黑色暴雨及八號風球，大雨過後，現時已重回「指標」。根據最新數據，截至10月11日，本港水塘存水量已增至75.32%。