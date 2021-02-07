二級歷史建築九龍副水塘旁斜坡　獲可持續斜坡美化大獎

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-07 14:14

發展局局長黃偉綸今日（7日）發表網誌，指土力工程處舉辦可持續斜坡美化大獎，其中二級歷史建築九龍副水塘水壩旁的斜坡，獲得「人造斜坡及擋土牆」組別冠軍；至於獲得「天然山坡」組別冠軍的項目，則位於西大嶼山上羗山的天然山坡。

工程位於九龍副水塘水壩旁。發展局指，水壩具90年歷史，屬於二級歷史建築物，故施工時必須減低對其造成的影響。（發展局圖片）

黃偉綸指，可持續斜坡美化大獎可分「人造斜坡及擋土牆」組別，以及「天然山坡」組別。獲得「人造斜坡及擋土牆」組別冠軍的獲獎項目，是位於九龍副水塘水壩旁斜坡，水壩具90年歷史，屬於二級歷史建築物。

網誌中提到，該斜坡使用了「梯台式種植牆」來鞏固，可減低施工對水壩造成影響，而種植牆及旁邊位置均以磚來鋪設，讓斜坡外觀與水壩外貌融為一體。顧問公司代表、項目經理李子良指，除了在斜坡底部安裝泥釘，他們也在中間至頂部，採用探井挖掘及灌注混凝土的方法，以建造一層層的種植牆，提供空間栽種植物。

圖為九龍副水塘水壩旁斜坡工程前後的變化，左為工程前，右為工程後。（發展局圖片）

發展局指，西大嶼山上羗山的天然山坡發生過多次山泥傾瀉，進行過緊急的鞏固工程，以致留下約 4 500平方米的噴漿面疤痕，工程團隊先要移除斜坡上的噴漿面。（發展局圖片）

至於獲得「天然山坡」組別冠軍的項目，則位於西大嶼山上羗山的天然山坡。顧問公司代表、高級工程地質師陳凱棋表示，項目利用「土壤生物工程」來設計及改善天然斜坡。由於該山坡發生過多次山泥傾瀉，並進行過緊急的鞏固工程，故留下約 4,500平方米的噴漿面疤痕。工程團隊先要移除斜坡上的噴漿面，然後按斜坡的地質環境，採用不同的方法來緩減山泥傾瀉的風險。她又指，在斜坡較斜的位置設置了「框式植被牆」，以減低地面侵蝕的情況。



另外，工程項目亦把現場被移除的噴漿混凝土，用作碎石排水道，避免產生拆建物料。