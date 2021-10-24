許樹昌：「通關碼」要有設追蹤功能　落實通關需時約4至5個月

本港與內地通關仍未有具體時間表，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(24日)於商台接受訪問時表示，內地當局提出的通關條件包括要求港府設置具備追蹤功能的「通關碼」，「相信無追蹤功能，內地未必收貨」。

他又提到，本港整體接種率約6成，但長者接種率低，且疫苗抗體亦會隨時間下降，本港未有條件「與病毒共存」，但「絕對清零」亦非長遠辦法。



本港及內地通關仍未有具體時間表。(資料圖片)

許樹昌表示，早前與內地當局開會，對方以澳門例子提出路線圖，指具體落實需時約4至5個月，他指內地主要關注本港的外防輸入措施，建議收緊機組人員、海員及外交人員的免檢安排，另需做好內防擴散控制，包括需將高曝露群組包括醫護、檢疫酒店及機場員工等加密檢測，以及收緊染疫病人出院條件。



他又提到，內地當局曾以南京機場為例，指成功透過追蹤功能覓出個案，他相信，本港「通關碼」設追蹤功能是條件之一，「相信無追蹤功能，內地未必收貨」。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌 (資料圖片)

許樹昌指，本港整體接種率大約6成，但長者接種率低；另外有約4成接種者選擇注射科興疫苗，數據顯示其抗體於接種兩針6至8個月後，降至低水平，因此本港未有條件「與病毒共存」，但他同時又指，「絕對清零」亦非長遠之策。

許樹昌又提到，觀乎英國及新加坡等選擇「與病毒共存」的國家，確診個案大爆發，但相信有關國家隨著接種率提高，及注射第三針後將可受控，惟冬季來臨，亦將帶來變數。