五歲童有望兩月內打復必泰　孔繁毅：保護力強、無心肌炎

本港暫時只有12歲或以上人士才可接種新冠疫苗，政府新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，已有研究顯示5至11歲兒童注射三份之一劑量的復必泰疫苗，對變種病毒保護力高，而且沒有心肌炎情況，相信一至兩個月後5歲的兒童都可以打針，委員會亦會審視3至17歲人士接種科興疫苗的數據。



現時復必泰疫苗只供12歲或以上人士接種、科興疫苗就至少年屆18歲。孔繁毅稱，兒童感染新冠病毒後，容易再傳染家人特別是長者，安排他們接種疫苗都非常重要，提到全球已有研究反映，5至11歲兒童注射兩劑三份之一劑量的復必泰疫苗後，對變種病毒保護力高，而且沒有心肌炎情況，相信最快一、兩個月後可以將接種年齡降至5歲，委員會亦會審視3至17歲人士注射科興疫苗的數據，暫時仍然等候科興提交資料。至於是否應該強制兒童打針，他相信當局不會強逼打針，香港一向採取鼓勵方式接種，不接種而且無健康理由者，可能要頻密地檢測。

踏入流感季節，專家早前建議市民接種流感疫苗跟新冠疫苗要相隔14日，不過孔繁毅引述最新研究稱，成年人同時接種兩款疫苗但分開手臂打針，不影響身體製造抗體，因為兩邊手分別注射疫苗後會分開工作，將疫苗抗原帶到體內淋巴核，不會互相佔有用作推高抗體水平的T細胞。不過，他指出曾中風、其中一邊手有腫瘤等人士，就不適合同時接種，因為會影響製造抗體。

至少副作用方面，他相信同時打兩款疫苗手臂會較多痛楚、發燒機會較高，但無證據反映增加出現嚴重副作用比率，若有相關情況出現，專家可能評估出現事故原因無法排除跟新冠疫苗有關。他認為，同時打針可以增加長者接種率，「老人家打慣流感疫苗，佢覆診時候同時打流感針同新冠疫苗針，唔使行多轉可以增加接種誘因。」

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