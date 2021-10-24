新冠疫苗｜調查：一半人憂打針影響心臟　4%檢查後揭有心臟問題

本港新冠疫苗開打大半年，香港心臟衰竭學會的調查反映，一半受訪者擔心疫苗會影響心臟健康，25%人打針前會先做心臟檢查，當中20%人發現有心臟問題。學會建議心臟衰竭患者也要接種新冠肺炎及流感疫苗。



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香港心臟衰竭學會委託香港民意研究所，今年8月13日至22日做網上問卷調查，訪問616人。52%人擔心疫苗會影響心臟健康、25%人打針前會做心臟檢查或諮詢醫生意見，當中19%發現未被確診的心臟健康問題，佔總受訪人數4%；49%受訪者過去一年出現嚴重徵狀，包括心跳急促或不規律、運動能力下降、呼吸困難、食慾不振、體重迅速增加、噁心、持續咳嗽及腳部腫脹等，但8成人沒有求醫。

45歲的Allen過往都健康，只患過胃炎、有少許偏重及血壓偏高，但毋須服藥。直至今年5月，Allen開始出現不同徵狀，包括經常咳嗽、喉嚨痕癢、嘔吐、進食的份量只有以往的5分之1，「行路不到100米或需要勞力的工作時便會氣喘，更試過接兒子放學時，背著兒子的小書包行一條小斜路，已經不停喘氣。」

香港心臟衰竭學會會長黃加霖（左一）呼籲港人，特別是心臟衰竭患者，保持健康生活習慣、按照醫生指示服藥以及接種新冠肺炎及流感疫苗。（學會提供）

雖然種種跡象均顯示Allen可能患有心臟衰竭，但Allen以為只是氣管出現問題，又或是胃炎再發作，故輾轉向普通科醫生及中醫求醫一個多月，服食處方藥物但未見好轉。Allen病情在6月惡化，他憶述有一天完全不能進食，即使喝水也會嘔吐，故立即到私家醫院急症室求診。經檢查後，醫生發現Allen心臟發大，且心臟肌肉不太活動，心臟射血指數（EF）只有20。在私家醫院心臟科留院數天後，他獲轉介至公立醫院心臟專科最終確診患有「擴張性心肌症」。

Allen接受藥物治療，（EF）已回升至40，至今未有再入院。他每日亦會行一萬步以及急行15分鐘，每星期游水一次。

香港心臟衰竭學會會長黃加霖呼籲港人，特別是心臟衰竭患者，保持健康生活習慣、患者應按照醫生指示服藥、以及接種新冠肺炎及流感疫苗及早預防。