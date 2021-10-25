美國「塞船」加劇供應鏈危機　付貨人委員會憂貨運緊張持續5至6年

疫情下國際貨櫃運輸需求增加，美國貨櫃港口出現「塞船」情況。香港付貨人委員會主席林宣武今日（25日）在港台節目《千禧年代》指，歐美等地庫存量短缺，現時美國西岸有超過90艘船等待泊岸，反映貨船周轉速度下降，而由於歐美等地不再興建新碼頭，他預料有關情況將持續5至6年。



圖為10月1日，美國洛杉磯與長灘港口外，正在排隊等候入港的貨船。（Reuters）

東南亞多國疫情嚴重需停產 增庫存量短缺問題

香港付貨人委員會主席林宣武指，疫情爆發初期貨櫃需求曾減少，不過隨著去年底開始接種疫苗，歐美等地庫存量出現短缺，原本因中美貿易戰，部份倉庫轉到東南亞有助紓緩情況，但礙於現時東南亞多國疫情嚴重，又需要停生產。

船多、量多、無碼頭 貨船周轉速度急跌

他指，過往平均有70多艘貨船會從歐美回到亞洲，現時平均只有20多艘，而現時於美國西岸有超過90艘船等待泊岸。他指，因歐美等地不再興建新的碼頭，只有中國於過去5至10年有建造新碼頭，而全球十大船公司卻不斷購入新貨船，而船隻亦越來越大，吞吐量亦有所增加，代表歐美等地不能承接中國的貨量。

全球缺75萬名貨車司機 林宣武：唔係變魔術就有

他亦指，就算碼頭24小時運作，亦未必有足夠的貨車司機運貨，而全球正缺少75萬名貨車司機：「唔係變魔術就有。」他指，空運可有助運送高價的貨品，但對於低價貨品成本太高，短期內看不到有解決方法。