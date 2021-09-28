英倫直擊｜薪金較醫生律師高　貨車司機月入逾5萬元　港人筍工？

英國運輸業人手短缺問題嚴重，政府估計大型貨車司機人工短缺達10萬人。不少英國公司紛紛出手加人工挽留人才，現時大型貨車的年薪最高可達5萬元英鎊（約59萬港元），較當地部分醫生、律師等白領階層更高，吸引不少移英的港人有意加入成為新力軍。

但兩位在當地擔任大型貨車司機的港人向《香港01》透露，當地考牌制度嚴謹，加上英文用語，故對部分人士可能會較有難度。至於年薪可達5萬元英鎊也只是具有經驗的老師傅「跳槽價」。

特約記者：麥凱茵 英國直擊報道



Anthony相信，英國有措拖將燃油先分配給商用車等優先使用。（受訪者提供）

相關新聞：英倫直擊｜超市貨格被清空 油站缺油不營業 在英港人：恐慌搶購

英國現時所缺的大型貨車司機人手達10萬人，當地高檔連鎖百貨商店John Lewis & Partners將貨運司機薪金由脫歐前的年薪3萬多英鎊再增加5,000英鎊以吸納人才、連鎖超市Tesco亦設1,000英鎊的新人獎金；現時大型貨車的年薪由3萬至5萬元英鎊，較當地部分醫生、律師等白領階層更高。

3類車種可換牌 大貨車司機要重新考牌

現時持有私家車、小型貨車及電單車牌照的港人到英後可以免試換牌，其他類別的都必須要重新上堂考牌。受訪的Anthony及Sunny，兩人均表示未曾遇過港人的同行或同事，期盼未來能與有更多港人加入。

10年前移居英國的Anthony，從事運輸物流已經4年，現時每日工作是為各大超市送貨，並打理其社交網站專頁「英國拖頭佬」，主要分享考牌心得。

Anthony表示，其每日工時平均為10小時，視乎交通情況而定。他說：「（長途更）我由蘇格蘭揸落倫敦9個鐘，然後倫敦過一晚夜，再上返蘇格蘭就完成」，雖然要在車上及高速公路旁邊的休息站睡覺，但他不覺得辛苦，因為英國分工清晰「我做超市送貨，職責只是由一個點送到一個點，完全唔使搬貨。」

對於有年薪達5萬英鎊一說，有數年經驗的Anthony老實表示：「呢啲唔會請新入職司機」，好像他現時在一間小型物流公司，通常是大公司的外判商，薪金又會低一點，惟「好多人有2至3年經驗嘅都會跳槽，我都自己係度搵緊。」

而剛大學畢業的Sunny，讀書時曾經為超市駕駛小型貨車送貨，但發現大型貨車的工作更為舒適，「揸貨Van要上落貨，逐籃嘢搬落嚟都幾辛苦。而貨車人哋有唧車，輕鬆啲，揸重型車又人工又高一截」，於是便自費幾千英鎊上堂考牌。

Sunny在當地大學畢業後便考牌讀書，最終成為大型貨司機，並在社交平台開設「英國留學貨車佬」的專頁。（受訪者提供）

Sunny指，香港考大型貨車牌與英國很不同，「香港淨係考揸車，英國就要讀書嘅，有3 Part筆試」，而且100條題目要答對八成以上才算合格。他補充：「香港人移民想嚟揸大車、巴士，最難都係語言，因為好多英文技術用語，真的要花時間心機去溫習。」

過來人：英國考車牌要讀書 好多技術用語

雖然幾經封城等波折，但Sunny今年4月正式成為大型貨車司機，並開設「英國留學貨車佬」講述工作點滴。他不時在專頁分享工作日常，包括貨物未綁好險要被開罰單、入鄉郊開山僻地等。

成為大型貨車司機後，Sunny坦言，其工作時間大多是早上或晚上「好多都係 unsocialble hours，無得同屋企或朋友食飯咁」，加上工作勞碌，明白為何本地年青人不太願意入行，「所以呢行平均年紀係50歲以上，銀髮族咁，我呢啲20零歲真係好少好少」，要入行的港人也要有心理準備。