政府收緊公司查冊　許正宇指非倉卒　將改善安排更易分辨登記人

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-12 11:21

政府擬分階段落實新查冊安排，惹起多個社會界別反對﹑財經事務及庫務局局長許正宇今日（12日）在港台節目《星期六問責》表示，有關安排非倉卒決定，因應近年起底事件於作出改動。他指，於諮詢立法會及多個界別人士後，提出改善安排，包括要求按身分證姓名登記、亦可更容易識別同一人在多間公司任職。 至於記者不在可查閱所有資料的指名人士之列，許正宇指並非針對任何人，而要為指定人士劃線。

政府擬分階段落實新查冊安排，財經事務及庫務局局長許正宇指有關安排為平衡私隱度及透明度，亦並非倉卒決定，指早前修訂公司條例時已有相關安排，惟因應科技進步及近年起底情況增多，故決定落實安排。

同名、身分證字母相同 將有額外號碼分辨

他指，於諮詢立法會及多個界別後，安排上會作出改善，包括面對極少相同姓名、並有相同身分證首字母及其後3個數字的情況，當局會額外提供多1個號碼作分辨；而面對同一個人但姓名寫法不同的人士，亦會有分組編號，系統可知道為同一人。此外，於行政方面會要求按身分證上的姓名作登記；於改善安排下亦可更容易識別同一人在多間公司任職。

財經事務及庫務局許正宇指收緊公司查冊非倉卒提出。（資料圖片）

他指於立法會通過後，下年年底起新登記的文件會按有關安排登記，而於後年則會開放給現有登記人申請更改。他指，因應工作性質，銀行、會計師和律師等被列為可取得全部資料的指明人士，而勞工處人員亦屬指明人士，相信工會可與勞工處配合利用查冊協助追討欠薪。

指定人士要劃線 不包新聞界

被問到需要透過查冊作調查報道的記者為何不在指明人士之列，許正宇指並非針對任何人，而指定人士要看具體工作性質，要劃線。

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許正宇於節目上談到，會計及財務匯報局接手香港會計師公會規管上市公司核數師的職能，指做法屬國際趨勢。由於香港會計界以往沒有獨立監管安排，難以加入國際組織，對此感到「恨鐵不成鋼」。

他又提到，通脹掛勾債券iBond的發行額有希望由150億增至200億元。而政府發放的消費券，他指將於6月底公布詳情，7月接受申請。