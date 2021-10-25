收緊查冊｜機構查冊變相員工上身　記協主席籲勿設法律陷阱

公司註冊處及土地註冊處周一（25日）同告收緊本冊安排，要求查冊人士11月起提供真實姓名，及身份證號碼等個人資料，機構以註冊用戶身份查冊，亦要登記員工個人資料，即新聞機構查冊需記者個人實名登記。

香港記者協會主席陳朗昇回應指，政府多番收緊查冊安排，造成法律上的不確定性，變相是不鼓勵傳媒進行調查報道。他又指，除非不可再做調查報道，否則希望政府不要為傳媒設法律陷阱。



專頁：收緊查冊｜蔡玉玲查車牌被指虛假陳述罪成 政府欲限公司註冊查冊

收緊查冊｜公司註冊處、土地註冊處下月起 查冊須登記姓名身份證

11月1日起，查冊須登記姓名及身份證號碼。（資料圖片／羅國輝攝）

公司註冊處及土地註冊處今日（25日）公布收緊本冊安排，指11月起公眾需實名查冊，並提供身份證號碼。記協主席陳朗昇認為，無論是今次收緊公司、土地查冊安排、早前財庫局要求隱去公司註冊處中的董事資料，還是法庭控罪書資料被遮到「天一半、地一半」，都顯出政府「不想被你查到」。

香港記者協會主席陳朗昇認為，政府屢收緊查冊，造成法律上的不確定性，會令部份傳媒對查冊、調查報道卻步。（資料圖片／李澤彤攝）

陳朗昇：變相不鼓勵調查報道 將責任放在個別記者

陳朗昇認為，現時在法律上存在很大的不確定性，會令部份傳媒對查冊卻步：「除非是很熱衷進行調查報道的幾家傳媒機構，否則一般傳媒機構或不會再鼓勵記者進行這類報道，這長遠對社會來說亦不好。」他強調，社會上不為人知的不公事件，仍需靠傳媒揭發。

對於土地註冊處列明，機構查冊亦需提供獲授權員工的個人資料，陳朗昇認為安排奇怪、多此一舉：「機構有持牌人、負責人，已可作出擔保，現時的安排有如將責任放在個別記者身上。」他再強調，有關安排變相不鼓勵傳媒進行調查報道。

土地註冊處同日亦公布查冊新安排，除以個人身份查冊外，以機構身份查冊亦必須提供獲授權職員的辨識身份資料。（土地註冊處網頁）

林鄭承諾政制局與記協跟進 至今無下文

陳朗昇指，過往查閱土地註冊處、屋宇署建築圖則等資料，均無需提供真實姓名及身份證號碼，形容舊有的查冊安排為採訪及報道，提供了良好的土壤。

他表示，明白一定會有聲音希望推行實名查冊，故一直希望政府在聲明查冊用途的選項中，加入新聞報道用途，惟當局一直未有回應：「林鄭今年初曾說，會請政制及內地事務局與我們（記協）跟進，但至今都無人諮詢我們。」

前港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲製作721元朗襲擊事件專題報道時查車牌，被指控在查冊聲明作出虛假陳述，今年4月被裁定違反《道路交通條例》兩罪成立合共罰款6千元，蔡已就定罪提出上訴。（資料圖片／盧翊銘攝）

不過，即使在聲明中加入新聞用途，陳表示仍然擔心。他以前港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲案為例，擔心查冊聲明勾選的目的選項，與當局看法不同，也會被指是虛假聲明及刑事檢控：「除非社會不再需要，或不可再做深度、偵查報道，否則不要給我們設下這樣的法律陷阱。」

去年11月3日，新聞行政人員協會曾發表聲明，表示高度關注香港電台節目《鏗鏘集》編導被捕事件。協會認為，監察政府、為公眾利益追查真相、核查資料和進行偵查報道是記者天職，協會深切憂慮警方的行動，損害新聞採訪自由，亦重申新聞工作者多年來透過查冊等方式，偵查報導涉及公眾利益的社會事件，是職責所在，也是維護香港整體利益。

就收緊查冊需登記記者個人身份，《香港01》正向新聞行政人員協會查詢。