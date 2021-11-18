禁電子煙｜明年4月起禁售　店員：有顧客已大手買60盒煙彈

本港最快明年4月起禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品，有煙民無奈下走「回頭路」轉食傳統煙，亦有煙民明言或要光顧黑市。

有出售相關產品的專門店職員表示，早已開始構思轉型售賣模型，亦預計將有分店需要結業；另有職員表示禁售消息一出已開始陸續清貨， 直言「影響大，完全無得做」。



店員：有信心半年內可沽清存貨

以往加熱煙、電子煙等商品有不少專門店出售，但現在再次尋找它們的蹤影卻成難事，日後更會消失。

在先達廣場售賣加熱煙、電子煙商品的職員蔡小姐表示，老闆本身在荃灣及旺角開店批發及零售新型煙草產品，在1、2年前知悉政府有意禁售電子煙及加熱煙，已開始構思「轉型」，故早有心理準備，計劃全面禁售後荃灣店會結業，亦會在旺角另覓新舖售賣模型。

她說，目前加熱煙及電子煙仍有不少存貨，有信心餘下半年可以全數出售，暫未見新例消息一出而現「搶購潮」。

店員：完全無得賣，我到時都無得做

至於位於荃灣的電子煙專門店，另在旺角、深水埗、灣仔及觀塘設有分店。店員何小姐表示，煙草產品生意一向不俗，但宣布通過新例，老闆也計劃轉型，但未知最後方案，直言「影響大，完全無得做。食電子煙的人咁多，完全無得賣，我到時都無得做」，開始擔心生計。

該店銷售電子煙及加熱煙相關產品，她指電子煙近似水煙、口味較多，而加熱煙近似真煙，近日開始陸續清貨，即使返貨數量也不會多，也暫時未知會否有價格調整，故有顧客已大掃30盒不同口味的電子煙煙彈，及30盒已「斷貨」的純薄荷口味煙彈自用。