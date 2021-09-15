禁電子煙｜專家促加強宣傳戒煙服務　多接觸少數族裔及女性煙民

立法會吸煙修訂條例草案委員會上周完成審議工作，將會安排下月恢復二讀審議，政府維持全禁電子煙和加熱煙立場。

吸煙與健康委員會主席湯修齊接受《香港01》訪問時指，青少年吸食電子煙和加熱煙的情況令人憂慮。煙草商常標榜另類煙草減害，社會一直宣揚此類產品為非法的信息亦不足。

他稱，政府和有關組織需加強宣傳戒煙服務，並在各區增加服務地點，盡量便利煙民，例如提供上門服務等，並更具針對性地接觸少數族裔、新移民和女性煙民。



近年不少人以電子煙或加熱煙代替傳統煙，這類產品在香港愈趨流行，惟坊間一直有不同意見。（資料圖片）

湯修齊表示，近年留意到青少年吸煙出現兩大趨勢，吸食傳統香煙已經不受歡迎，而他們改為嘗試電子煙和加熱煙的情況令人憂慮。委員會於2019年的調查結果顯示，中學生吸食傳統捲煙的比率為1.5%；吸食電子煙和加熱煙的比率分別為0.8%和0.5%。

青少年棄傳統煙轉吸電子煙

他解釋，傳統煙的氣味較大、容易被發現，而且形象已不時髦；另類煙草的外型像電子產品，更具多種水果香氣，對青少年較吸引。他續指，煙草商常標榜電子煙和加熱煙減害，社會宣揚此類產品為非法的信息亦不足，故必須禁止另類煙草產品在本港市場流通，以保護下一代。

立法禁止銷售電子煙和加熱煙，對湯修齊而言是「無煙香港」的其中一步，他期望本港於2030年，將吸煙率由現時的7.8%，降低至5%，繼而逐步達致無人吸煙。

建議學校、青少年中心10米範圍內禁煙

湯修齊建議，本港應擴大禁煙範圍，至所有公共交通工具等候處，以及私人屋苑和公共屋邨的公共地方。他引述委員會於2019年的調查指，分別有96%和82%市民支持這兩個方案。除此之外，他特別關注社區設施、安老院、學校和青少年中心的二手煙情況，建議在這些處所的10米範圍內禁煙，「有小朋友喺學校操場打緊波，吸咗好多二手煙，就好無辜。」

煙草價格方面，他指本港現時大約每包煙售60元，大部份市民均可負擔。他認為，政府應上調煙稅，至每包煙的價錢達100元，「100蚊係一個cut off（分隔）位，係草根煙民覺得開始買唔起嘅價錢。」他又舉出數個外國加煙稅的做法，譬如澳洲政府每年增加12.5%煙稅；而新西蘭煙稅為每年通脹率加額外一成，均值得港府參考。

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非政府組織不乏戒煙服務，不過委員會在2019年的調查結果顯示，雖然有73%煙民知悉有關服務，但62%煙民未曾使用。湯修齊指，結果顯示政府和業界需要加強宣傳，並在各區增加服務地點，盡量便利煙民，例如提供上門服務等。他續說，少數族裔、新移民和女性煙民的數字逐漸攀升，其中本港女性的吸煙率達3.3%，有關機構可更具針對性地接觸這些組群。

外國用煙害教育幫助提升青少年戒煙意慾

現時外國青少年戒煙服務的形式，主要透過煙害教育幫助他們踏出戒煙第一步，並提供休閒活動例如瑜伽、遊戲、脫口秀等分散吸煙青少年的注意力，克制煙癮。另外，美國亦設立手機短訊系統，凡有意戒煙的青少年可輸入「QUIT」去指定號碼，便會能夠每天接收不同的戒煙貼士。

香港大學於2005年設立為青少年吸煙者而設的戒煙熱線，更於2014年起啟用Whatsapp 號碼提供朋輩式的簡單戒煙輔導，並於6個月或兩年核實成功戒煙人士獎勵港幣300元。香港理工大學今年推出由護理學院護士學生協助營運的「青少年戒煙熱線」服務，納入為衞生署綜合戒煙熱線「1833 183」服務之一。