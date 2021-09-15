禁電子煙｜吸煙15年女煙民歷友人患癌離世　兩次針灸「搣甩」煙癮

立法會就修例禁止加熱煙及電子煙的法案委員會已完成審議，條例將於下月在立法會恢復二讀，政府期望於本屆立法會會期10月底完結前通過條例草案，禁止使用、銷售及入口等。

煙齡15年的女煙民親歷朋友患癌離世，加上身體亦響起警號，毅然戒煙重拾健康，她選擇中醫戒煙服務，兩次針灸已經「搣甩」煙癮。中醫師指出，針灸治療可令腦內的尼古丁受體休眠，使身體不再依賴尼古丁，減低戒煙退癮不適，認為較其他方法更有助戒煙。



李小姐（化名）吸傳統煙14年，之後受新式煙類產品標榜無臭吸引，轉吸電子煙，原本每日吸10支傳統煙，轉電子煙後暴增到最多25支一日，一年後她胸口持續不適，同時吸電子煙的朋友患上肺癌離世，令她下決心戒煙。接受了三次針灸，完成第二次針灸時已經不再吸煙，現時戒煙一年。

另一名戒煙者柯先生（化名）則吸傳統煙六至七年，打算透過加熱煙戒煙，豈料越吸越多由傳統煙每日兩包到加熱煙三包一日。他試過用戒煙香口膠但失敗，使用中醫服務後效果顯著，同樣兩次針灸後已經無再吸煙，

中醫針灸加耳穴按摩助煙民減煙癮

博愛醫院社區中醫診所的註冊中醫師何蕙均表示，會為戒煙者提供針灸及耳穴按摩等服務，協助他們戒煙。針灸療程方面，醫師會為他們針八個穴位、共14個位置（涉及左右肢體穴位），每次20分鐘、每周兩次合共六次，費用全免。

▼八個針灸穴位▼



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刺激百會穴令腦內尼古丁受體休眠

何蕙均解釋煙民依賴尼古丁，戒煙時身體短期無法適應尼古丁水平驟降，會有煩躁不安、失眠、咳嗽及有痰，退癮徵狀，刺激上述穴位均可以減輕他們的不適，「（甚至）令佢哋覺得食煙無咁好味，無咁想食煙或者食煙想嘔」，因為刺激百會穴位，腦內的尼古丁受體已經休眠，反對尼古丁厭惡。她又提到吸煙會令人愉悅，針灸亦可以增加體內多巴胺，取代煙草的角色。

除了針灸，戒煙療程亦配合耳穴按摩，醫師會為戒煙者貼五至六粒小磁粒，包括神門穴、交感、皮質下、內分泌、口、氣管等耳內側穴位，他們每當想吸煙就按耳貼的磁粒，「㩒落去會有痛楚，穴位咁細個自己㩒唔到」，刺激有關穴位可以紓緩情緒、壓抑煙癮。

▼耳穴穴位▼



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戒煙首三星期為關鍵時刻

何蕙均表示，戒煙首三周非常重要，因此戒煙療程亦大約維持三周，完成後有一半人成功戒煙，另一半人雖然仍有吸煙，但當中九成人都減少吸一半煙量；半年及一年後戒煙率分別為35.5%及34.1%，認為較透過戒煙貼及戒煙香口膠等仍提供尼古丁的療程顯著，而針灸就無提供任何尼古丁，「如果佢仍然不斷吸收尼古丁，效果就無咁好」。

博愛中醫每年服務1,100人，有35輛流動車及10個固定點提供戒煙服務，未來會再按需要調整服務。針灸療程不適用於孕婦、服用抗凝血藥等人士。

醫師除了靠戒煙者自述戒煙進度，亦會以一氧化碳呼氣測試及唾液可的寧測試了解，前者可反映24小時前有否吸煙，若度數多於四代表有吸煙；後者就以唾液檢測有無尼古丁代謝物，陽性代表唾液含尼古丁。