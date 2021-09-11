西貢破邊洲觀景台設計比賽結果出爐　環形階梯式設計奪冠【多圖】

新冠疫情之下，港人熱愛到郊野公園遊玩。位於西貢的破邊洲，其獨特六角石柱聞名，成為郊遊熱門「打卡」位置。

漁護署早前舉辦破邊洲觀景台及相關山徑設施設計賽事，收到超過60份參賽作品，結果今日出爐。冠軍作品以「Change never ends（永恒變幻）」為主題，採用階梯式設計的環形觀景台，與附近自然環境配合，不阻擋觀景視線。至於接駁觀景台的山徑亦會維持為草坪，讓行山人士感覺大自然氛圍。



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根據賽事網頁介紹，觀景台設計的冠軍作品由建築師梁順祥設計，以「變化」和「時間」為設計概念。入口處會保留現時水泥梯級，並以碎石裝飾，兩旁的樹木會被保留，並配上標誌性設計提示觀景台入口位置；至於接駁的山徑，則會舖上泥頭及種上草被，兩旁種上灌木，讓遊人腳踏草地感受大自然；觀景台則採用環形階梯座位設計，不會有保護圍欄，讓遊人坐下觀看風景不擋視線。

評審認為，設計最能配合「郊野不留痕」的主題，形容設計者放下自我，採用順從大自然的設計，但對於種植樹木等技術仍有疑問，或有不可行之處仍有待商榷，入口設計亦需考慮作為集合點的用途。

亞軍設計則以破邊洲作為地質公園為主題，不單純地以六角形為主題呼應，反使用60度倒角邊引導遊人，使用水泥等材料配出會隨時間鏽化的鋼，讓觀景台隨年月變化。評判稱讚其簡約設計，但認為使用太多水泥建築，地勢上或令建造成果難以做到預想搬平整。

所有作品都被放到比賽專頁讓公眾觀看，得獎作品從不同角度融合岬角的自然環境，透過含蓄簡約的設計，提供更佳的安全空間予郊遊人士欣賞美景，提升訪客體驗。

港府今日（11日）公布比賽結果，由採用環形階梯式的觀景台設計奪冠。（政府新聞處圖片）

設計比賽由漁護署主辦、建築署協辦，比賽希望為位於西貢東郊野公園萬宜水庫東壩附近岬角，俯瞰破邊洲的觀景台及相關山徑設施，徵集創新及合宜設計構思和概念。新設計希望加強郊遊人士安全，減低對岬角附近環境影響，讓公眾可近距離欣賞破邊洲地標式六角火山岩柱的壯麗景色，豐富訪客對世界地質公園體驗。