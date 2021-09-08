5億改善郊野公園多個設施選址曝光　伯公坳擬增廁所三年內啟用

港府早前指，會預留5億元改善郊野公園的設施。漁農自然護理署終公布初步選址，包括選定改善新娘潭和大潭篤的洗手間，以及於大嶼山伯公坳興建新洗手間。新設施預計可於未來兩至三年陸續推出，供市民享用。

漁護署指，於西貢東郊野公園設置可遠眺破邊洲美景的觀景台項目，該署及建築署已舉辦設計比賽，要求參賽設計盡量簡約，與現場自然環境配合，及可引發訪客對大自然的尊重，比賽結果預計於今年稍後公布。



環境局局長黃錦星今日（8日）回覆立議會書面提問時指，漁護署已展開郊野公園優化設施工作，初步物色合適的選址優化設施，包括在三處增加或改善洗手間。新設施會盡量符合低碳及綠色的原則，融入自然並顧及不同年齡層及傷健人士的需要。

另外，當局指由於樹頂歷奇及修葺戰時遺跡作開放式博物館屬於較大型的優化設施，漁護署會進行可行性研究，以確定有關設施的選址、設計、運作模式及營運要求等。漁護署現正進行預備工作，委託顧問進行可行性研究，預計可於明年初陸續展開研究。

疫下行山市民多 加劇山徑損耗

漁護署又表示，留意到近年行山活動愈來愈受歡迎；而疫情下有更多市民到郊野公園行山，加劇山徑損耗，因而出現植被退減及水土流失現象。此外，一些行山人士的不良習慣，例如逕自開闢新路和踐踏山徑兩旁的植被等，對山徑周邊的自然環境及植被都造成不同程度的影響。

漁護署強調，一向有定時巡視及監察轄下郊野公園的環境狀況，包括山徑耗損，但沒有植被退減所涉面積的統計數字。該署又指，會按巡視結果安排復修工作，若損耗情況嚴重，會於受影響範圍設立圍欄並補種植物。