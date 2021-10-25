新冠疫苗｜單日1.09萬人打針　打首針較昨增56%　接種率維持68.2%

社區疫苗接種計劃踏入242日，亦倒數進入37日。政府表示，今（25日）有約10,900人打針，當中只有約3,900人注射第一針，較昨日（24日）的2,500人增56%。至今累計已有4,594,042人已打第一針。另外，昨日沒有由社區疫苗接種中心送院的個案。
累計459萬人已打疫苗
今日全日共有約10,900人接種疫苗，打首針有3,900人，較昨日的2,500人增56%，當中1,800人打科興，2,100人注射復必泰。至今累計已有4,594,042人已打第一針，接種率為68.2%，與昨日相同。
至於接種第二針的約7,000人當中，3,100人接種復必泰，3,900人打科興。至今共有4,395,742人已打齊兩針，佔合資格人口65.3%。復必泰和科興的總接種劑次，合共為8,989,784劑。科興和復必泰疫苗，在社區疫苗接種中心的整體接種率分別為94%和89%。
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