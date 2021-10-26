孕婦分娩後亡｜專家證人指羊水入血難診斷　伊院表現屬合理水平

33歲孕婦2016年11月入住伊利沙伯醫院打催生針分娩，惟生產後因羊水入血而大量出血，最終不治，死因研訊今（26日）續。 專家證人、香港大學及香港中文大學婦產科名譽臨床教授梁永昌供稱，羊水入血是非常難做到的診斷，能證實到的多數是壞的結果，需要剖驗。另他認為伊院表現屬「合理水平」，已做了他們該做的事。



死者梁金笑(終年33歲)於2016年4月確診懷孕，預產期為同年12月10日，期間多次有進行產前檢查均沒有異常。梁同年11月28日在伊利沙伯醫院誕下女兒後，出現大量出血情況，情況變得危急，進行了緊急手術後被送至深切治療部，同月30日離世。據事後解剖報告，死者死因為羊水入血。

指羊水入血難以事前發現 指伊院治療屬合理水平

香港大學及香港中文大學婦產科名譽臨床教授梁永昌出庭作供，指孕婦生第一胎大多歷時8至10個小時，故梁生產時用了9個小時絕對不算長。梁認為死者在入院時未有羊水入血，因為她當時的血壓及心跳均比較穩定。另推斷死者出現羊水入血的時間大約發生在取出胎盤後，至死者稱有心口痛各脈搏飆升之間。

被問及若能提早確診羊水入血，治療結果會否有不同，梁稱：「好難好難事前發現」，只能「見招拆招」，並自言十分「涼薄」地說避免生產便能避免羊水入血。梁認為，伊院當時的治療雖不算「超班」水平，但屬「合理水平」，稱：「（伊院）做左應該要做既野」。

專家證人梁永昌指，羊水入血是非常難做到的診斷，又認為院方的表現屬「合理水平」。(劉安琪攝)

指不應以事後結果判斷是否有失誤

梁再強調，羊水入血是非常難做到的診斷，曾患有且能救回的孕婦，事後均很難證實到是羊水入血，太多能證實的均是在死後剖驗。因為羊水入血發生的機率是每10萬之1至12個左右，而羊水入血的表徵，如產後流血每100個人內就會出現6個，可見其表徵遠遠常見過羊水入血。

提及若一開始便由較高級的醫生為死者治療，其診斷結果會否有不同，梁認為伊院當時「一層一層咁嗌上去」的做法「合情合理」，自言他作為一個有三十多年的實戰經驗，僅屬平均水準的醫生，在當時仍未必能診斷出羊水入血，梁直言：「唔係話用Outcome去判斷（有否失誤）」。

案件編號：CCDI-710/2016(SH)